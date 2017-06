Bombardier investiert in Bautzen Im Bautzener Werk wird an diesem Donnerstag der Grundstein für eine neue Produktionshalle gelegt. Doch die Sorge um die Arbeitsplätze bleibt.

Doppelstockwagen für die Deutsche Bahn gehören zu den Bombardier-Erzeugnissen aus Bautzen. © dpa

Im Bautzener Bombardierwerk wird am Donnerstagabend der Grundstein für eine neue Produktionshalle gelegt. Wie der kanadische Schienenfahrzeughersteller mitteilt, soll Bautzen zu einem Kompetenzzentrum für den Innenausbau von Fernverkehrs- und Regionalzügen sowie von S- und U-Bahnen ausgebaut werden. An der Grundsteinlegung nehmen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und der Deutschland-Chef des Unternehmens Michael Fohrer teil.

Zuvor wird sich Zypries mit Vertretern des Bombardier-Betriebsrats und der IG Metall treffen, um über die Zukunft der Bombardierstandorte in Bautzen und Görlitz zu beraten. Erörtert werden soll dabei auch die Unterstützung seitens der Bundes- und Landesregierung für den Erhalt der Werke.

Bombardier Transportation will durch Umstrukturierungen bis Ende 2018 weltweit tausende Arbeitsplätze streichen. Nach wie vor ist unklar, was diese Neuaufstellung der Zugsparte des Schienenfahrzeugherstellers für die Werke in Bautzen und Görlitz bedeutet. Der Bombardier-Aufsichtsrat will am 29. Juni Eckpunkte für den Umbau in Deutschland vorlegen. (szo)

