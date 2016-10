Bombardier hält Belegschaft hin Auf die dringlichen Fragen zur Zukunft des Standortes Görlitz gab es gestern wieder keine Antworten. Der Deutschlandchef ließ sich entschuldigen.

Bei der Kundgebung vor einer Woche wurden die wichtigsten Themen und Forderungen der Bombardier-Werkler noch mal angesprochen. Die Mitarbeiter hoffen auf zeitnahe Antworten. © pawel sosnowski/80studio.net

Es gab wichtigeres als die Belegschaft in Görlitz. Germar Wacker, Deutschlandchef von Bombardier musste am Mittwoch zu einer anderen Versammlung: die der Topmanager. Es ging wohl um Umstrukturierungen auf höherer Ebene.

Lange Gesichter deshalb bei den Görlitzer Bombardier-Mitarbeitern, die sich am Morgen zur Betriebsversammlung eingefunden hatten, in der Hoffnung, von Wacker endlich Antworten auf alle Fragen der vergangenen Monate zu bekommen. Fragen, die auftauchten, seit der Konzern angekündigt hatte, in Deutschland massiv Stellen zu streichen, die meisten davon im Osten. Etwa, wie es nun mit der Teile- und Komponentenfertigung weitergehen soll, deren Ausgliederung im Gespräch ist, wollen die Görlitzer endlich wissen. Oder wie es mit den Ingenieuren weitergeht. Sondern auch – und vor allem – wie die Zukunft des Werks nach 2018 aussehen soll. Wie sich die Auftragslage darstellt. Darauf werden sie mindestens noch eine Woche warten müssen, denn die Versammlung, in der Vorstand Achim Alles gesprochen hatte, wurde nach einer halben Stunde schließlich unterbrochen und soll kommenden Donnerstag fortgesetzt werden. Dann wohl mit Germar Wacker. „Dass er heute nicht da war, ist ein schlechtes Signal an die Leute“, so Jan Otto von der IG Metall. „Die Stimmung während der Versammlung war fast schon aggressiv und das ist verständlich. Die Leute brauchen endlich klare Antworten.“

Denn die Stimmung im Werk wird schlechter und schlechter. Vor allem, da viele das Werk durch das Freiwilligenprogramm verlassen haben oder werden. 100 Ingenieure haben sich bei dem Programm gemeldet. „Das schmerzt sehr, dass Leute gehen, die hier 20, 30 Jahre gearbeitet haben. Sie nehmen ihr ganzes Know how mit“, so Betriebsratsvorsitzender Volker Schaarschmidt. Gerüchten, wonach Ende Oktober im Engineering nur zehn Leute übrig seien, die in die Fertigung wechseln sollen und es demnach ab 1. November kein Engineering mehr in Görlitz gebe, widersprechen Jan Otto und Volker Schaarschmidt. Otto ist zuversichtlich: „Die 60 Stellen, die der Freistaat fördern will, werden wir bekommen und vielleicht noch einige mehr.“ Was aber nicht gehe: dass der Konzern überhaupt keine Aussagen dazu mache, wer denn die 60 seien, die bleiben können.

zur Startseite