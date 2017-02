Bombardier benennt Standort-Pläne Der Görlitzer Waggonbau soll sich auf die Fertigung von Aluminium-Wagenkästen spezialisieren, Bautzen zum industriellen Leitstandort ausgebaut werden.

Das Bombardier-Logo über der Einfahrt des Görlitzer Werkes. © nikolaischmidt.de

Der Görlitzer Waggonbau soll sich künftig auf die Fertigung von Aluminium-Wagenkästen spezialisieren. Das erklärte Bombardiers Deutschland-Chef Michael Fohrer heute in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Was das für die Zukunft der noch knapp 2000 Mitarbeiter bedeutet, ließ er offen.

Zum ersten Mal seit Monaten hat Bombardier damit genauere Angaben zur Zukunft seiner Werke in der Oberlausitz gemacht. Bautzen solle zum „industriellen Leitstandort“ ausgebaut werden, wo künftig die Serienfertigung von Regional- und Fernzügen sowie S- und U-Bahnen angesiedelt wird. Dazu will Bombardier 20 Millionen Euro in den Standort Bautzen investieren, um einen „hohen Automatisierungsgrad“ zu erreichen. Mit dem Freistaat verhandele man im Moment über Fördergelder.

Die Strategie für Bautzen und Görlitz ist Teil des konzernweiten Umbaus bei Bombardier, bei dem sich Standorte in Entwicklungs- und Produktionszentren spezialisieren sollen und damit die Rentabilität des Unternehmens erhöht werden soll. In den vergangenen fünf Jahren habe Bombardier in Deutschland rote Zahlen geschrieben. Während die Entwicklung für Hennigsdorf vorgesehen ist, sollen Bautzen und Görlitz Produktionsstandorte bleiben. Fohrer gab in dem Interview zwar keine Standortgarantie, erklärte aber: „Wir haben für den Weg zur Rentabilität einen Plan. Das wollen wir für jeden Standort hinkriegen.“ (SZ/sb)

