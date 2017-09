Bolzplatz bleibt öffentlich zugänglich An der Jahnschule in Ebersbach können die Freizeitanlagen weiter von allen genutzt werden, solange sie sauber und in Ordnung bleiben.

Symbolfoto: Die Turnhalle der Jahnschule Ebersbach. © Matthias Weber

Die Testphase ist vorüber: Der Bolzplatz an der Jahn-Grundschule in Ebersbach darf weiter öffentlich genutzt werden. Darüber informierte der Beigeordnete Bernd Noack im Stadtrat von Ebersbach-Neugersdorf. An die Nutzung sind jedoch Bedingungen geknüpft: Die Anlage muss von allen sauber und in Ordnung gehalten werden, nichts darf absichtlich zerstört oder beschädigt werden. Gerade das hatte vor etwa einem Jahr für großen Ärger gesorgt. Nicht nur die Schulleitung und die Schüler der Jahnschule waren entsetzt über das, was manche Kinder oder Jugendliche mit dem Areal angerichtet hatten. Die SZ hatte darüber berichtet. Die Sportanlagen konnten kaum noch für den regulären Sportunterricht oder Ganztagsangebote der Schule genutzt werden. „Am Nachmittag oder abends hatten einige Kinder und Jugendliche den Platz und die Anlagen mutwillig zerstört und verunreinigt“, berichtet Bernd Noack. Überall lagen Müll und Glasscherben herum, zählt er weiter auf. Beläge der Spielfelder waren zerschnitten, Tore verbogen und Türen aus den Angeln gehoben worden. Daraufhin hatte die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf die umfassende Reinigung des Areals und die Reparatur der Schäden veranlasst.

Vor den Sommerferien hatte Bernd Noack die Testphase gestartet und den Bolzplatz wieder zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Bis jetzt seien die Anlagen in Ordnung gehalten worden, berichtet Noack. Auch vonseiten der Schule lägen keine Beschwerden vor, so der Beigeordnete. Über den Sommer sei der Platz ohne große Probleme genutzt worden. Zwar habe es auch „Schnittversuche“ am Belag des Sportfeldes gegeben, aber das sei kein Vergleich mit den Zerstörungen aus dem Vorjahr, sagte Bernd Noack. Somit könne der Bolzplatz außerhalb der Schulzeit für individuelle Freizeitbetätigung zugänglich bleiben.

Zweimal in der Woche werden auf dem Areal Ordnung und Sauberkeit von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes kontrolliert. Sollten sich dort erneut Gruppen niederlassen, die nur Beschädigungen im Sinne haben, werde der Platz abgeschlossen. Leider träfe es dann auch die Nutzer des Bolzplatzes , die mit Vandalismus nichts im Sinne hätten, sagte der Beigeordnete.

