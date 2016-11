Bolzplatz abgerissen Der Sportplatz in Sörnewitz muss für Eigenheime weichen. Den versprochenen Ersatz gibt es noch nicht.

Der ausgediente Bolzplatz. In der vergangenen Woche hat der Abriss begonnen. Hier sollen Eigenheime entstehen. © Archiv/Arvid Müller

Nutzbar war der Bolzplatz in Sörnewitz schon seit Monaten nicht mehr, in der vergangenen Woche hat der Abriss begonnen. Auf den versprochenen Ersatzplatz warten die Sörnewitzer noch immer. „Eine Arbeitsgruppe aus Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern arbeitet an der Ersatzlösung. Es wird noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen“, teilt Stadtsprecherin Ulrike Tranberg auf SZ-Anfrage mit.

Dabei sollte das eigentlich schneller gehen. Im Frühjahr, bevor mit der Erschließung des Schulwegs begonnen wurde, hieß es, dass nichts abgerissen wird, ohne vorher ein neues Sport- und Freizeitzentrum an neuer Stelle anbieten zu können. Noch im Mai teilte Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) mit, dass der neue Standort feststehe. Da aber noch keine Verträge unterschrieben seien, wolle er keine Details nennen. Nur so viel: Der neue Bolzplatz sollte in Neusörnewitz gebaut werden. Im September hieß es dann plötzlich, die Eigentümerin des Grundstücks verhalte sich „sperrig“. Und nun gibt es besagte Arbeitsgruppe.

Die Stadt erschließt die Grundstücke links und rechts des Schulwegs, damit dort 13 Einfamilienhäuser gebaut werden können. Im kommenden Jahr wird die Elbgaustraße mit Gehweg ausgebaut. Dort entstehen eine neue Bushaltestelle und ein öffentlicher Parkplatz mit 30 Stellplätzen, der bei Veranstaltungen im Handwerkerhof die Parksituation im Ort entspannen soll. Am Schulweg ist zudem ein kleiner Spielplatz geplant.

