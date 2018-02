Bolshoi-Ballett auf Leinwand Der Filmpalast Görlitz zeigt am Sonntag die exklusive Interpretation des Klassikers durch das berühmteste Ballett der Welt. Diesen und weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

© dpa

Zum achten Mal in Folge präsentiert das Bolshoi Ballett in der Saison 2017/18 die größten Klassiker – wiederaufgeführt von den aktuell meist gefeierten Choreografen und einigen der besten Tänzer der Welt, für ein exklusives Kino-Erlebnis. Am Sonntag ist „Die Kameliendame“ zu sehen – nach dem Roman von Alexandre Dumas und Musik von Frederic Chopin. Die Vorführung, die über drei Stunden dauert, beginnt am Sonntag um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 24,50 Euro.

