Bollywood in Bischofswerda Für ein Videoprojekt machte Tanzart aus Kirschau jetzt Station in der Stadt. Für die Mädchen ein Tag harte Arbeit.

Drehort Mühlteich: Jana Schmück und Anne Dietrich, die das Filmprojekt vorbereiteten, sind begeistert von der Bischofswerdaer Kulisse. © Rocci Klein

Manch einer staunte nicht schlecht, als er vor wenigen Tagen viele buntgekleidete Mädchen durch Bischofswerda laufen sah. Für ein großes Videoprojekt machte der Verein Tanzart, das Zentrum für Tanz, Bewegung und Kunst aus Kirschau, halt in Bischofswerda. „Die Stadt hat wunderschöne Stellen, und ich war sehr beeindruckt, als wir die Besichtigung für den Videodreh hatten“, sagt Tanztrainerin Anne Dietrich. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Jana Schmück bereitete sie das aufwendige Filmprojekt vor und realisiert es. Gedreht wird außerdem in Bautzen, Sohland und natürlich in Schirgiswalde-Kirschau. Mit seinem Video möchte Tanzart zeigen, wie schön die Oberlausitz ist. Wie sich Kunst, Tanz sowie die industrielle, architektonische und landschaftliche Umgebung im Einklang bewegen. Es ist ein Projekt, das auch das Image der Region heben soll. „Dance on Screen – Hier bewegt sich was!“ lautet sein Titel.

Bewegung kommt am Drehtag in Bischofswerda dann schon früh um 10 Uhr auf. Der Stab schlägt sein Lager im großen Saal des Hotels Evabrunnen auf. Dort sind die Kostüme gelagert, werden die Mädchen geschminkt und die letzten Absprachen getroffen. Dann geht es zur nahen Birkengasse, dem ersten von insgesamt sechs Drehorten in Bischofswerda. Dort tritt die Jugendgruppe in Bollywoodkostümen auf. Eine Stunde lang wird aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Auch eine Drohne wird gestartet, um Luftaufnahmen von den Tänzen zu machen.

Volle Konzentration auch bei den großen Mädchen. Die meisten von ihnen kommen aus dem Umland, aus Neustadt, Neukirch und Rammenau, einige aber auch aus Bischofswerda selbst. Nach der Birkengasse geht es zu den Brunnen am Mühlteich. Eine tolle Kulisse für die bunten Tänzerinnen, auch ideal für den Flug mit der Drohne. Auch diese Station wird mit den Jugendlichen gedreht. Die zwei kleinsten Gruppen kommen erst gegen Mittag hinzu. Sie wirbeln zuerst um den Mühlteich herum und überzeugen später die Gäste im Tierpark von ihrem Können. „Es ist eine intensive und umfangreiche Arbeit,“ sagt Jana Schmück. „Vieles vom Aufwand wird nach außen hin nicht sichtbar.“

Konzept gemeinsam erarbeitet

Das Highlight für die beiden Tanzpädagoginnen ist die Brauhausgasse. Die bunten Häuser, dazu die Kostüme, das passt perfekt. Das große Finale zieht schließlich viele neugierige Gäste, Anwohner und Eltern auf den Altmarkt. Eine Stunde lang tanzen alle Gruppen gemeinsam. Gegen 17 Uhr sind dann alle Szenen im Kasten. Jana Schmück atmet tief durch und ist sehr zufrieden: „Unser künstlerisches Konzept und die logistischen Machbarkeiten gingen voll auf“, sagt sie.

Knapp ein Jahr haben viele Leute zusammengesessen und das Konzept erarbeitet. Hinzu kommen Vor- und Nachbearbeitungen, stundenlange Proben, die Auswahl der Musik, das Einholen von Genehmigungen ... Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Die 180 Mitglieder des 2014 gegründeten Vereins, die Eltern der Kinder und natürlich Anne Dietrich und Jana Schmück sind nun auf den finalen Schnitt der vier Videos gespannt. Diese sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

In Bischofswerda ist Tanzart seit Jahren präsent. Angeboten werden in der Stadt einmal in der Woche Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zudem trat Tanzart schon wiederholt hier auf.

www.tanzart-kirschau.de

zur Startseite