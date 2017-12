Bohrungen für eine neue Bimmelbahnbrücke Die Bimmelbahntrasse wurde dieses Jahr neu eröffnet. Eine Brücke ist noch ein Provisorium, soll es aber nicht bleiben.

Dieses Bohrgerät erkundete, wie der Untergrund hier an der Bahnbrücke in Obercarsdorf beschaffen ist. Die Brücke soll neu und größer gebaut werden. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Ein Bohrgerät stand jetzt in Obercarsdorf an der Weißeritz. Diese Arbeiten hatten aber weniger mit dem Fluss zu tun, sondern in erster Linie mit der Linie der Schmalspurbahn, die hier über die Rote Weißeritz führt. „Hier soll eine neue Brücke errichtet werden. Dafür lassen wir derzeit den Baugrund für die Gründung untersuchen“, sagt Mirko Froß, der Betriebsleiter der Weißeritztalbahn.

Die Brücke in Obercarsdorf war von Anfang an ein Knackpunkt bei der Planung des Bahnbaus von Dippoldiswalde hoch nach Kipsdorf. Die Berechnungen nach dem Augusthochwasser 2002 haben gezeigt, dass die bisherige Brücke zu schmal und zu niedrig ist, um ein Hochwasser schadlos drunter durchfließen zu lassen. Anwohner erinnern sich heute noch, wie sich das Wasser vor der Brücke anstaute, das Flussbett nicht mehr ausreichte und die Rote Weißeritz ausgeufert ist. Das Wasser hat sich dann einen neuen Weg gesucht und ist in die Häuser am Fluss gelaufen. Deswegen fordern auch Nachbarn, dass die Brücke vergrößert werden muss.

Nun ist es aber schwierig, eine Bahnbrücke zu verändern oder gar anzuheben. Es reicht nicht, die Brücke allein neu zu bauen. Da muss dann das Gleis vor und nach der Brücke ebenfalls neu gestaltet werden. Dazu müssten Grundstücke gekauft und ein ganzer Abschnitt der Bahnstrecke anders geplant werden.

So etwas dauert seine Zeit. Mirko Froß will keinen Zeitplan dafür nennen. Heiko Weigel, der Beigeordnete im Landratsamt, hat Anfang des Jahres einmal eine Dauer von fünf Jahren ins Gespräch gebracht, bis die neue Brücke fertig werden könnte. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist Eigentümer der Bimmelbahnstrecke und hat sie an die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft verpachtet, damit diese den Schienenverkehr betreibt.

Bis zum Abschluss des Brückenbaus sollte aber die Bimmelbahn nicht noch warten. Daher haben sich die Ingenieure, welche den Wiederaufbau geplant haben, nach Schweizer Vorbild eine provisorische Lösung einfallen lassen. Die Brücke wurde erst einmal wieder so aufgebaut wie früher. Für den Hochwasserfall ist eine ganz besondere Lösung gefunden worden. Wenn in Schmiedeberg der Pegel der Roten Weißeritz auf 80 Zentimeter steigt, bekommen die Mitglieder vom Technischen Hilfswerk (THW) Dippoldiswalde eine Nachricht aufs Handy, dass sie nach Obercarsdorf an die Brücke müssen. Der Bahnverkehr wird eingestellt. Die THW-Leute postieren sich auf beiden Seiten der Brücke und kurbeln im Wechsel, damit sich nichts verkantet. Auf diese Art können sie das Bauwerk um ganze 80 Zentimeter anheben, und das Wasser hat mehr Platz, um durchzufließen. Das funktioniert zwar, wie das Technische Hilfswerk bei zwei Proben festgestellt hat. Aber es bedeutet dennoch einen großen Aufwand. Daher bleibt das Ziel, eine ausreichend große neue Brücke zu errichten, die ganz ohne Kurbelei und THW-Alarmierung funktionieren soll. Die Baugrunduntersuchungen der vergangenen Woche dienen jetzt der Vorbereitung für die Bauplanung. Finanziert wird dieser Brückenbau dann noch aus dem Topf für den Wiederaufbau der Bahnlinie, informierte Froß weiter.

