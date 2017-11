Bohrungen beginnen nächste Woche Zur Erkundung der Erzvorräte in der Sadisdorfer Pinge sind Bohrungen geplant. Doch die haben sich verzögert.

Dippoldiswalde. Eigentlich war geplant, dass diese Woche schon ein Bohrgerät an die Sadisdorfer Pinge kommt. Es sollte Bohrkerne in der Umgebung der Pinge gewinnen, die Aufschlüsse geben über den Erzgehalt in Sadisdorf. Doch das geht nun erst nächste Woche los, weil sich eine andere Baustelle, wo das Gerät im Einsatz ist, verzögert hat, wie Anja Ehser informierte. Die Geologin ist Vorstand von Tin International, der Firma, die vom Oberbergamt das Recht zugesprochen bekam, die Erzlagerstätte an der Sadisdorfer Pinge zu erkunden.

Die Lagerstätte in Sadisdorf ist interessant, weil dort noch Zinnvorräte in der Erde liegen und auch Lithium lagert. Außerdem hat sie den großen Vorteil, dass dort bereits ein Bergwerk mit Stollen und Schächten existiert. Die Kosten, um an die unterirdischen Lagerstätten heranzukommen, sind also geringer, als wenn man diese Zugänge erst bauen müsste. Tin International erkundet auch die Lagerstätte in Gottesberg im Vogtland. (SZ/fh)

