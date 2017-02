Bohren und baggern für die Zinzendorfschulen Erd- und Tiefbauarbeiten für den Neubau im Herzen Herrnhuts starten jetzt. Für den echten Startschuss fehlt noch ein Papier.

Polier Thomas Hollstein, die Schulleiterinnen Undine Bensch, Katrin Filschke und Architekt Daniel Neuer (von links) auf dem Baufeld in der Nähe dem Zinzendorfplatz. Hier starten die ersten Schritte für den Schulneubau © Matthias Weber

Bibberkalt ist es an diesem Mittag als die beiden Schulleiterinnen gemeinsam mit Architekt Daniel Neuer und Polier Thomas Hollstein mit einem Bauplan an der Zittauer Straße stehen. Für Undine Bensch und Katrin Filschke ist der Anblick alles andere als gewöhnlich: Der Treppenaufgang zu dem alten DDR-Schulbau ist weg, Bäume, Weg und Wiese auch. Stattdessen stehen Bagger und ein 22 Meter hohes Bohrgerät um sie herum. Es geht tatsächlich los. Der Bau des neuen Gebäudes für die Zinzendorfschulen – ein Gymnasium mit Oberschulzweig – startet. Das ist mitten im Herzen Herrnhuts nicht zu übersehen.

Doch so ganz laut wollen Daniel Neuer und die Schulleiterinnen den Startschuss noch nicht ertönen lassen: „Wir warten noch auf die endgültige Zusage für die Fördergelder“, betont Katrin Filschke, die Vorstandsvorsitzende der Schulstiftung der Evangelischen Brüder-Unität ist. Es heißt also noch ein bisschen bibbern. Dass dennoch schon mit den ersten Schritten, den Erdarbeiten und dem Tiefbau begonnen werden kann, liegt an einer Übereinkunft mit der Sächsischen Aufbaubank: Förder-unschädlicher Baubeginn heißt das Zauberwort und es bedeutet, dass die Bauherren schon loslegen dürfen, auch wenn der Antrag noch in der Prüfung und die letzten Zusagen für die Gelder von Freistaat und EU noch nicht gegeben sind.

Dass Schulträger und Planer dennoch nicht warten wollten, hat triftige Gründe: Zum einen soll mit den Bohrungen bis tief in die Erde in den Ferien begonnen werden, damit die Schüler möglichst wenig vom Baulärm gestört werden. Zum anderen ist das kalte Wetter für die Bohrmaschine sogar günstig: Wenn Tauwetter einsetzt, wird das alles eine recht schlammige Angelegenheit. „Da die Maschine problemlos auch durch gefrorenen Boden kommt, ist das Wetter ganz gut so“, sagt Daniel Neuer.

Gebohrt wird insgesamt 98-mal. Denn das Fundament des neuen Schulkomplexes, der aus zwei Häusern diesseits und jenseits der Christian-David-Straße bestehen wird, soll auf 98 Betonpfählen gründen. „Wir bohren in einem Durchmesser von 1,20 Metern bis auf maximal 18 Meter Tiefe“, erklärt Neuer. Immer dann, wenn der Bohrer auf das felsige Untergrundgestein – den Felshorizont – trifft, ist er am Ziel. Das Loch wird dann mit Beton gefüllt. Diese spezielle Art des Fundaments hängt mit dem sehr uneinheitlichen Untergrund zusammen. Deshalb ist auch der Förderschulneubau vis-à-vis auf dieselbe Art errichtet worden. Allerdings waren dort nur 52 solcher Bohrpfähle nötig.

Die Zinzendorfschulen werden allerdings ein bisschen größer. An den Plänen, dass es zwischen den beiden Gebäudeteilen eine Verbindung über die Christian-David-Straße geben soll, hat sich im Kern nichts geändert. Vergrößert hat sich allerdings die Freiheit, die Fahrzeuge am Ende haben werden, wenn sie aus oder in die Christian-David-Straße fahren: „Wir haben den Teil des Schulgebäudes, der vor dem alten Gymnasium entstehen soll, rund zwei Meter in Richtung Zittau verschoben“, erklärt Neuer die Veränderungen, die nach Prüfungen gemacht werden mussten. Und auch die Verbindung der Häuser über die Straße soll so konstruiert werden, dass es keine Höheneinschränkung für Fahrzeuge gibt. „Es wird genügend Sichtfreiheit sein“, verspricht der Architekt.

Die Baugenehmigung, in der diese Fragen auch Bestandteil waren, hat der Landkreis inzwischen erteilt, bestätigt Kreissprecherin Marina Michel. Doch bis all diese Dinge sichtbar werden, wird noch eine ganze Weile vergehen. Erst im Sommer ist damit zu rechnen, dass der Hochbau beginnen kann – wenn denn auch der Fördergeldgeber für den 13 Millionen Euro teuren Bau grünes Licht gegeben hat. Bis dahin geht es rund sechs Wochen in die Tiefe – Baulärm ist dabei nicht zu vermeiden, wissen Katrin Filschke und Undine Bensch. „Wir haben das Glück, dass die Mehrzahl der Klassenzimmer auf der anderen Seite des alten Schulgebäudes liegt“, sagt Frau Filschke. Das mindere das Lärmproblem. Die Schüler, die sich auf ihre Abiturprüfungen vorbereiten müssen, werden dies wohl in ruhigeren Ausweichquartieren tun: „Wir prüfen derzeit, was hier im engeren Umkreis machbar ist, um den Schülern mehr Ruhe zu bieten“, sagt Frau Filschke.

Gewöhnen werden sich aber Schüler und auch die Bewohner des Christian-David-Hauses der Diakonie an neue Wege: Durch die Bauzäune, die während der Arbeiten nötig sind, werden Fußwege gesperrt (siehe Grafik). Wer zur Schule oder zur Diakonie will, muss gewissermaßen über Parallelstraßen gehen. Die Durchfahrt für Busse und Autofahrer über die Christian-David-Straße soll aber, solange es möglich ist, aufrechterhalten werden.

