Bohren für mehr Platz

Radebergs OB Gerhard Lemm (l.) und Epilepsiezentrumschef Martin Wallmann setzen den Bohrhammer an, um auf dem Gelände der Behindertenwerkstatt an der Stolpener Straße den Bau einer neuen Lagerhalle zu starten.

Um zu schwitzen, hätten sie die schweren Bohrhämmer nicht unbedingt gebraucht. Die Quecksilbersäule im Thermometer war gestern Mittag schon über die 30 Grad-Celsius-Marke geschossen. Aber die Bohrhämmer mussten sein; schließlich ging es um den symbolischen ersten Spatenstich – der war aber auf dem Asphalt-Parkplatz zwischen Röder und der Werkstatt-Außenstelle des Epilepsiezentrums Kleinwachau an der Stolpener Straße mit normalen Spaten nicht möglich. Also griffen Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) und Martin Wallmann – der Chef des Epilepsiezentrums – eben zum Bohrhammer.

Ins Schwitzen kommen dürften in den nächsten Monaten hier nun auch die Bauleute. Denn bis zum 2. Oktober soll hier nach Entwürfen des Radeberger Architekturbüros Dauphin eine Lagerhalle entstehen. „Ein straffer Zeitplan“, weiß auch Martin Wallmann. Aber die Auftragslage für die Werkstatt ist so gut, dass wir die Halle einfach brauchen, um endlich ausreichend Lagerfläche zu bekommen“, freut sich der Epilepsiezentrumschef. Die Radeberger Außenstelle der Behindertenwerkstatt des im Ortsteil Liegau ansässigen Epilepsiezentrums hat sich auf Metallprodukte spezialisiert; die können nicht im Freien gelagert werden. „Außerdem schaffen wir hier nun Arbeitsbedingungen, die dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt sehr nahe kommen“, macht Martin Wallmann deutlich. Das sorge zum einen dafür, dass die hier Beschäftigten, trotz ihrer Einschränkungen so fit gemacht werden können, „vielleicht irgendwann tatsächlich den Sprung auf diesen ersten Arbeitsmarkt schaffen zu können“. Zum anderen verdient die Werkstatt damit auch Geld; „und nur von der beliebten Kleinwachauer Keramik kann man einfach nicht leben“. Zudem wolle man die Mitarbeiter auch „ordentlich bezahlen“, so der Epilepsiezentrumschef. „Ich habe, kurz bevor ich hierher gekommen bin, auch noch den Auftrag zur Anschaffung einer weiteren CNC-Maschine unterschrieben“, schob er gleich noch nach. Heißt, sobald die neue Lagerkapazität geschaffen ist, wird der dann in der Werkstatt frei werdende Raum mit weiterer Technik ausgestattet.

Modellprojekt in Arbeit

Radebergs Stadtoberhaupt Gerhard Lemm kam für das Projekt jedenfalls gern ins Schwitzen. „Es ist ein ganz besonderer Betrieb; der sich Inklusion und Integration auf die Fahne geschrieben hat!“ Zudem sei die Werkstatt ein wichtiger Baustein für die Wirtschaft in Radeberg, ist Lemm überzeugt. Gute Arbeitskräfte seien ja bekanntlich für Unternehmen zunehmend Mangelware, „hier gibt es viele davon – das zu erkennen, wird zunehmend wichtiger“.

Und auch in Sachen Ausbildung tut sich einiges an der Stolpener Straße, macht Werkstattleiter Hubertus Schreiber deutlich. „Wir arbeiten jetzt in einem Modellprojekt – wir bilden unsere behinderten Mitarbeiter nach Praxisbausteinen aus, die der Facharbeiterausbildung angelehnt sind, aber auf unsere Mitarbeiter angepasst.“ Das Ganze übrigens zertifiziert von Handwerkskammer und IHK.

Immerhin 405 000 Euro investiert das Epilepsiezentrum in den Neubau. Fördermittel gibt es dafür nicht. „Aber das Geld ist gut angelegt, die Entwicklung sieht derzeit sehr, sehr gut aus“, ist Epilepsiezentrumschef Martin Wallmann überzeugt. Wie er übrigens auch überzeugt ist, dass die Anwohner durch die wachsende Kapazität nicht belästigt werden. „Da wir dann größere Lagerflächen haben, kommen auch größere Liefer-Lkw, so werden es letztlich gerademal zwei Laster pro Tag mehr.“

