Bohnitzscher noch länger gesperrt

Autohändler Dirk Flade ist sauer, dass die Bauarbeiten an der Bohnitzscher Straße nochmals länger dauern. Seinem Geschäft schade die Situation. Es lebe von der Laufkundschaft. Die findet dieser Tage aber kaum zum Autoschnäppchenmarkt am Nassauweg. Anderen Gewerbetreibenden geht es ähnlich.

Die Bauarbeiten an der Bohnitzscher Straße in Meißen verzögern sich.

Als katastrophal beschreibt Dirk Flade, Verkäufer beim Autoschnäppchenmarkt Meißen am Nassauweg 8 die Lage. Da sein Autohandel unmittelbar an der Ecke zur derzeit voll gesperrten Bohnitzscher Straße liegt, gehört er zu den am stärksten betroffenen Gewerben. Für 170 000 Euro lässt die Stadt die Bohnitzscher Straße vom Abzweig B 101 bis Ortsausgang Meißen neu asphaltieren.

„Seit dem Beginn der Arbeiten Mitte Oktober gibt es bei uns keine Laufkundschaft mehr. Von der leben wir aber. Die Situation ist sehr bescheiden“, versucht es Flade diplomatisch auszudrücken. Erst letzten Freitag hatte die Bauleitung der Straßenbaufirma Wolff & Müller die Händler darüber informiert, dass sich die Arbeiten um eine Woche verschieben. Grund waren einige Nächte mit Bodenfrost, weshalb die Arbeiten zwischen dem 9. und 17. November ruhten. „Meines Wissens ist nun am Montag, 21. November, Freigabe der Vollsperrung. So hat man es uns mitgeteilt“, erzählt Flade.

Doch nun gibt es die nächste Verzögerung, wie die SZ vom zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erfahren hat. „Aus heutiger Sicht ist die gegenwärtige Wetterlage kein Problem mehr für den Bauablauf. Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten spätestens bis zum 25. November abgeschlossen werden können und die Straße wieder freigegeben werden kann“, sagt Pressesprecherin Nicole Wernicke. Zwar sei die Asphaltdeckschicht bereits nahezu fertig. Dennoch müssten ab kommenden Montag noch Anpassungs- und Markierungsarbeiten durchgeführt werden. Die Befahrbarkeit durch Anlieger zu Ihren Grundstücken sei gewährleistet. Diese Information bestätigt auch Meißens Stadtsprecher Philipp Maurer. „Die Sperrung wird meines Wissens bis zum 25. November verlängert.“

Die abermalige Verschiebung der Fertigstellung zeichnet auch den Mitarbeitern der Baumschule Tamme an der Bohnitzscher Straße Sorgenfalten ins Gesicht. Hier zeigt man sich überrascht von der Nachricht. Man habe keine neue Information von Stadt oder Bauleuten erhalten, dass sich die Vollsperrung länger als bis kommenden Montag hinzieht. „Im letzten Brief der Baufirma steht der 19. November als Schlusstag“, erzählt Mitarbeiterin Karin Titze. Dass es nun wiederum Verzögerungen gibt, sei im Hinblick auf die neue Woche sehr schlecht. „Denn dann beginnen wir mit dem Verkauf der Weihnachtsbäume. Kommen die Kunden nicht zu uns ran, haben wir ein Problem“, stellt Titze fest. Zwar führen schon jetzt aus Richtung Ortseingang immer wieder Lkws oder Pkws „halblegal“ auf den bereits asphaltierten Teilen der Bohnitzscher Straße.

Eine gute Lösung sei das aber natürlich nicht. In der Baumschule hofft man nun, dass trotz der noch anstehenden Markierungsarbeiten Kunden mit ihren Autos ab Montag wenigstens auf den Hof fahren können. Weniger Sorgen macht man sich im Bowling-Restaurant Zur Kugel an der Bohnitzscher Straße 14. „Die Gäste haben sich bisher vorher telefonisch informiert, wie sie am Besten zu uns kommen und wo Parkmöglichkeiten sind. Wir setzen darauf, dass sie das notfalls auch noch eine Woche länger tun“, sagt Mitarbeiterin Nicole Seidel. Stärkere Umsatzeinbußen habe es nicht gegeben. Trotzdem hoffe man, dass es nun die letzte Bauverzögerung gewesen ist und ab 26. November wieder freie Fahrt ist.

Ähnlich sieht Angelika Barthel von der Turboservice Autowerkstatt die Situation. Auch hier sorgt die Nachricht, dass es noch einmal länger dauert für Kopfschütteln. „Wir können es aber nicht ändern. In Zukunft wäre es schön, wenn wir Händler zeitnahe informiert werden. Auch um Kunden und Lieferanten Genaueres sagen zu können“, so Barthel. Nun müsse man halt hoffen, dass die Arbeiten vielleicht doch etwas eher zu Ende gehen – wenn denn nicht neuerlicher Frost den Zeitplan erneut durcheinanderwirbeln sollte.

