Bogensport Bogenschützen unter Druck Bei der Sachsenmeisterschaft haben sich die Döbelner vorn platziert. Ob dies für die „Deutschen“ reicht, ist offen.

© Symbolfoto/André Braun

Bei den Landesmeisterschaften des Sächsischen Schützenbundes in Leipzig sind acht Akteure für die Döbelner Bogenschützen gestartet. Durchaus erfolgreich, denn sie errangen zwei Titel und holten zwei Silber- sowie eine Bronzemedaille.

Die Bogenschützen standen dabei gehörig unter Druck. Nur an diesem einen Wettkampftag konnten sich die Teilnehmer ihr „Ticket“ für die Meisterschaften des Deutschen Schützenbundes (DSB) erkämpfen. Mitte Februar werden die Starter für die Titelkämpfe in Hof bekannt gegeben. Ob es für den einen oder anderen Döbelner reicht, steht noch aus.

Landesmeister wurde Colin Gärtner von den Döbelner Bogenschützen mit einer beachtlichen Leistung von 544 Ringen in der Jugendklasse. Silber ging an seinen Vereinskameraden Tobias Jähnichen (520 Ringe). Bei den Compoundern gewann Leon Hollas mit 578 Ringen in der Juniorenklasse die Goldmedaille.

Die Schützen der Erwachsenenklassen schossen zunächst eine Qualifikationsrunde von zweimal 30 Pfeilen für das anschließende Finale. In jeder Klasse werden bis zu acht Schützen in das Finale einbezogen. Für einen Matchsieg und Weiterkommen sind mindestens sechs Punkte notwendig. Bei den Herren Recurve belegte Christoph Windler (488 Ringe) den sechsten Platz. In der ersten Finalrunde scheiterte er mit 0:6 an Eik Dröschel aus Torgau. Erik Schönerstedt (386) verpasste das Finale.

Bei den Damen lagen Anne Eichhorn (534). Silke Bertram (509) und Yvette Gieseke (508) nach der Vorrunde auf den Plätzen eins, drei und vier. In den Finalbegegnungen hatten Bertram und Eichhorn zunächst ein Freilos. Gieseke verlor gegen die Torgauerin Michaela Beer, die sich im Halbfinale auch gegen Eichhorn durchsetzte. Immerhin konnte sich Anne Eichhorn gegen die Leipzigerin Bettina Schmidt die Bronzemedaille sichern. Silke Bertram hatte sich zuvor gegen Schmidt durchgesetzt, musste sich aber im Finale gegen Beer geschlagen geben.

Beim vorerst letzten Turnier vor den Deutschen Meisterschaften sind die Döbelner am Sonntag in Hennigsdorf zum vierten Spieltag der Regionalliga zu Gast. Die Döbelner Schützen müssen alles geben, um den Abstieg aus der Regionalliga vielleicht doch noch zu vermeiden. (DA/ae)

