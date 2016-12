Bogenschützen bangen um ihren Platz Die Sportler wollen dort ein neues Haus bauen. Doch die Ämter haben viele Forderungen. Nun hofft der Verein auf die Gemeinde. Oder andere Helfer.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sport im Grünen. Kinder einer sechsten Klasse beim Klassenausflug, inklusive Probetraining bei den Bogenschützen des BSC Friedewald e.V. © Carsten Hempelt Sport im Grünen. Kinder einer sechsten Klasse beim Klassenausflug, inklusive Probetraining bei den Bogenschützen des BSC Friedewald e.V.

Die Schützen beim Training.

Alles begann mit einem Bauantrag. Den stellten die Friedewalder Bogenschützen vor drei Jahren, um ein neues Gebäude auf ihrem Trainingsplatz zu errichten. Es sollte die alten Bungalows ersetzen und ordentliche Lagermöglichkeiten samt modernen Sanitäranlagen schaffen. Doch statt der Baugenehmigung kam auf den Verein jede Menge Bürokratie zu. Plötzlich schien alles infrage zu stehen, was die Sportler in fast 50 Jahren aufgebaut haben.

So lange besteht der Bogensportclub (BSC) Friedewald e.V., er nutzt seit über 20 Jahren den Platz neben dem Ferienpark Bad Sonnenland, erklären die Schützen im Moritzburger Amtsblatt. Für die Bauerlaubnis verlangte das Kreisbauamt eine Genehmigung wie für einen Schießplatz. Doch die Gemeinde habe dem Erteilen dieser Genehmigung widersprochen. Weil der Vereinsplatz nicht im Flächennutzungsplan 2006 stehe, eine Zufahrt fehle und der Außenbereich zersiedelt werde.

Für den Verein unverständliche Argumente. Weshalb er nicht drin ist im Flächennutzungsplan, obwohl er den Platz seit den 90er-Jahren nutzt, kann der heutige Vorstand nicht mehr nachvollziehen. Ebenso lange werde der Zufahrtsweg genutzt, auf dem es auch zum Karl-May-Dorf geht. Und von Zersiedelung könne keine Rede sein, weil der Platz eine Wiese ist, wo winters sogar die Scheiben abgebaut werden. Die Natur werde nicht beeinträchtigt.

Erreicht hat er mit seinen Argumenten nichts, heißt es vom Verein. Auch nicht bei Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos), bei einer Begehung vor Ort. Die Gemeinde lehnte die Genehmigung weiter ab. Mit dem Ergebnis, dass das Landratsamt dem Verein einen Handel angeboten habe: Wenn er den Bauantrag zurücknimmt, würde er fünf weitere Jahre auf dem Platz geduldet. Das hätten sie notgedrungen annehmen müssen, heißt es vom BSC.

Der Vereinsvorsitzende Andreas Richter erläutert, weshalb es für den Verein so schwer ist, sein Ziel zu erreichen und den Platz zu retten. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, alles geschieht neben dem Job. Außerdem sind die Sportler juristische Laien. Deshalb mussten sie sich schon einen Anwalt nehmen und dessen Arbeit mit dem Geld entlohnen, das eigentlich für das neue Haus auf dem Trainingsplatz gedacht war. Die Schützen haben den Eindruck, man wolle sie nicht mehr auf dem Platz haben. Und sie wissen nicht weshalb.

Einen kleinen Fortschritt sehen sie inzwischen. Die Kulturlandschaft Moritzburg GmbH als Verpächterin habe kürzlich einen Langzeitpachtvertrag über zehn Jahre angekündigt. Für den Verein zwar nicht die Lösung, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Immerhin gehören zum BSC über 140 Bogenschützen, darunter Sachsenmeister und Deutsche Meister, die ein Trainingsgelände dringend brauchen. Der Verlust des Platzes würde das Ende des Vereins bedeuten. Denn bisher habe die Gemeinde keine Alternative parat.

Bürgermeister Jörg Hänisch sieht das anders und die Vorwürfe nicht gerechtfertigt. Er nennt die Bogenschützen mit ihren sportlichen Leistungen einen großen Gewinn für die Gemeinde. Für ihn liegt die Ursache des Konflikts im Bauplanungsrecht, nicht in persönlichen Einschätzungen des Bürgermeisters und aus der Verwaltung.

Auf der Suche nach Lösungen setzt er vor allem aufs Gespräch, sagt Jörg Hänisch auf Nachfrage der SZ. So auch bei den Schützen. Mit deren Vorstand habe er zeitig gesprochen und sich im Kulturlandschafts-Aufsichtsrat für die jüngste Änderung des Pachtvertrages eingesetzt.

Der BSC Friedewald ist seit Beginn seiner Amtszeit ein Thema für ihn, sagt der Bürgermeister. Allerdings weiß auch er nicht, weshalb der Platz im Flächennutzungsplan von 2006 fehlt. Um baurechtlich dauerhafte Bedingungen und damit Sicherheit für den Verein zu erreichen, sieht Jörg Hänisch drei Möglichkeiten. So könnte der Platz beim Fortschreiben des Flächennutzungsplanes mit aufgenommen werden. Unter der Voraussetzung, dass sich die Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet ausgliedern lässt. Was allerdings keine kurzfristige Lösung darstellt. Möglich wäre außerdem, dass der Verein selbst einen Bebauungsplan für den Schießplatz erstellt. Damit könnten auch Zufahrt und Parkplatz im Landschaftsschutzgebiet gesichert werden. Wobei wiederum die Ausgliederung aus dem Schutzgebiet zulässig sein müsste, Oder der Verein freundet sich mit einem Umzug an, auf den alten Standort des Waldsportplatzes an der Kleinen Fasanenstraße – der steht als Sportstätte im Flächennutzungsplan. Darüber wollen Verein und Gemeinde nun miteinander reden, kurz vor Weihnachten. Jörg Hänisch ist guten Mutes, dass sich ein Weg finden lässt. Die Bogenschützen sagen, falls doch nicht, würden sie sich auch von außerhalb Unterstützung holen. Es gibt das Angebot von Radebeul, Plätze zur Verfügung zu stellen, wenn auch nur temporär, sagt BSC-Geschäftsführer Carsten Hempelt. Außerdem verteilen Vereinsmitglieder derzeit an Gemeindevorstände und Stadträte in der Umgebung eine Info-Mappe, um ein neues Trainingsgelände zu finden. Falls die Verhandlungen mit der Gemeinde Moritzburg scheitern sollten.

zur Startseite