Bogenschießscheibe gestohlen Radeberg. Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag haben in Radeberg Diebe eine Bogenschießscheibe von einem Vereinsgelände an der Schloßstraße entwendet. Den Wert der Scheibe samt Ständerwerk schätzte der Eigentümer auf rund 450 Euro.

In Wohnhaus eingebrochen Schirgiswalde-Kirschau. Ein Wohnhaus am Bahnhofsweg von Rodewitz war zwischen Sonnabend- und Donnerstagmorgen das Ziel von Dieben. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten eine Geldkassette sowie eine Spardose in denen sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand.

Getankt und einfach abgehauen Bautzen. In der Nacht zu Freitag kam es an der Autobahn auf der Rastanlage Oberlausitz-Süd bei Bautzen zu einem Tankbetrug. Ein derzeit noch unbekannter Mann hatte seinen silbernen Citroen C4 mit etwa 40 Liter Diesel im Wert von rund 55 Euro betankt und war, ohne zu bezahlen, davongefahren.

Renault entwendet Bautzen. Diebe haben am Donnerstagabend in Bautzen einen grauen Renault Megan entwendet. Der etwa drei Jahre alte Wagen mit den Kennzeichen BZ-GM 2609 stand an den Schilleranlagen. Den Zeitwert des Autos schätzte der Eigentümer auf rund 12000 Euro.

Auf der Bundesstraße gerast Weigsdorf-Köblitz. 100 Euro Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister – darauf muss sich ein Autofahrer einstellen, der am Donnerstag auf der B96 in Weigsdorf-Köblitz zu schnell unterwegs war. Die Polizei kontrollierte von 15 bis 19.30 Uhr Geschwindigkeit in beide Richtungen. Während der viereinhalbstündigen Kontrolle fuhren rund 1600 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle. Dabei waren 32 Fahrer schneller als erlaubt. In diesem Bereich gelten 50 km/h. In 29 Fällen blieb es bei einem Verwarngeld. Drei Fahrer hatten es jedoch besonders eilig. Schnellster war ein VW mit Münchner Nummernschild. Der Fahrer wurde mit 77 km/h vom System erfasst.

Mit defekter Bremse auf der Autobahn unterwegs Bautzen. Am Donnerstagvormittag kontrollierte die Polizei auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg einen Sattelzug mit Anhänger und dessen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Gespann des 33-Jährige die zulässige Kombinationslänge um 50 Zentimeter überschritten hatte. Zudem wies der Anhänger erhebliche technische Mängel auf. Unter anderem war die Bremsanlage funktionslos. Ein Sachverständiger stufte den Laster als verkehrsunsicher ein. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten Anzeigen gegen ihn und den Spediteur.