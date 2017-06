Boge-Chef ist Unternehmer des Jahres Unter Führung von Meier-Scheuven verdoppelte sich die Zahl der Arbeitskräfte. Und: Der Kompressoren-Hersteller will in Großenhain weiter investieren.

Im Mai 2013 erfolgte auf dem Gewerbegebiet am Flugplatz Großenhain der erste Spatenstich für die Halle des Kompressoren-Herstellers Boge. Mit dabei war auch Wolf-Dietrich Meier-Scheuwen (2. v.re.), geschäftsführender Gesellschafter von Boge Kompressoren, der die Auszeichnung Unternehmer des Jahres 2017 Ostwestfalen-Lippe erhält. © Archiv/Brühl

Gute Nachrichten, die auch die Röderstädter freuen dürften: Wolf D. Meier-Scheuven, geschäftsführender Gesellschafter von Boge Kompressoren, erhält die Auszeichnung Unternehmer des Jahres 2017 Ostwestfalen-Lippe. Der Verband „Die Familienunternehmer“ und die Bankenvereinigung Bielefeld honorierten aller zwei Jahre Führungspersönlichkeiten, die sich für eine visionäre Unternehmensleitung, innovative Produktentwicklung und gesellschaftliche Interessen engagieren.

Mit einem Hauptsitz in Bielefeld und einem Fertigungsstandort in Großenhain zählt Boge zu den führenden Systemanbietern für Drucklufttechnologien. Wolf D. Meier-Scheuven leitet in vierter Generation seit 22 Jahren das Familienunternehmen, welches sein Urgroßvater 1907 gegründet hatte.

Eine offenbar erfolgreiche Zeit, in der Boge Kompressoren seinen Umsatz mehr als verdreifacht habe. Die Mitarbeiterzahl, so Unternehmenssprecherin Hanna Hagedorn, hat sich mit heute rund 800 mehr als verdoppelt. 600 Angestellte seien dabei in Bielefeld und in der Röderstadt tätig. Während die Produktion am Stammsitz kontinuierlich ausgebaut wurde, seien mit Großenhain 2014 und China bereits 2004 immer wieder neue Fertigungsstandorte in Betrieb genommen worden.

Um die Kapazitäten am hiesigen Standort zu erweitern, wäre nun ein Anbau von rund 9 000 Quadratmetern Fläche geplant. Der Bauantrag sei bereits gestellt. Wer Mitglied der weltweit agierenden Boge-Familie werden möchte, hat gegenwärtig übrigens gute Chancen: Gesucht würden in Großenhain momentan Auszubildende für Zerspanungsmechanik und Industriemechanik.

