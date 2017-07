Böttcher legt beim Ortsfest auf Der Radiomann kommt am Sonnabend nach Pfaffendorf. Und dort ist noch viel mehr los.

Thomas Böttcher (l.) und Uwe Fischer, auch bekannt als BöFi, sind im Radio Kult. Nun kommt Böttcher nach Pfaffendorf zum Ortsfest. © PR

Nachdem Pfaffendorf viele Jahre kein Ortsfest feierte, haben die Fußballer des SV Königstein erstmals wieder eines organisiert. „Wir wollten diese schöne Tradition wiederbeleben“, sagt Sebastian Klapper, Vorsitzender des Sportvereins. Am Freitag, 14. Juli, geht es 18 Uhr los mit dem Bieranstich und Musik.

Am Sonnabend startet das Fest 12 Uhr mit d Speisen vom Grill, Kesselgulasch und Wildschwein. Von 14 Uhr bis 15 Uhr ist das MDR Sachsen Musik-Mix-Mobil mit Moderator Silvio Zschage in Pfaffendorf und sorgt für musikalische Unterhaltung der Besucher. Danach wird es sportlich. Beim großen Sommerturnier geht es auf dem Kleinfeld um den Fußball-Wanderpokal. Außerdem gibt es eine Hüpfburg, Bogenschießen und Torwandschießen. Ab 19 Uhr legt Ex-Radio-Moderator Thomas Böttcher auf, der jahrelang das Morgenprogramm bei Radio RSA moderiert hat. Dass er nach Pfaffendorf kommt, war ein Zufall. Auf der Suche nach einem DJ schlug jemand vor, doch mal Böttcher zu fragen, so Sebastian Klapper. Und der sagte prompt zu. (SZ/kk)

