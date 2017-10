Böses Erwachen für Spielgemeinschaft Fußball – Landesklasse Frauen: Nach einer komfortablen 3:1-Führung unterliegt der amtierende Meister aus Döbeln und Hartha in Borna mit 4:5.

Die Frauenmannschaft der Spielgemeinschaft ESV Lok Döbeln/BC Hartha hat im fünften Saisonspiel die erste Niederlage hinnehmen müssen. Wie zum Abschluss der vergangenen Saison verlor der amtierende Meister beim Bornaer SV. Stand damals ein 2:3 zu Buche, so war es diesmal ein 4:5. Auftretende Besetzungssorgen können für die teilweise indiskutable Leistung jedoch nicht als Entschuldigung gelten.

Dabei begann das Spiel optimal für die SG-Kickerinnen. Bereits nach vier Minuten gelang der in den Sturm gewechselten Anika Potas das frühe 0:1. Doch die Freude darüber währte nicht lange. Ein zu kurzes Rückspiel von Denise Wittig zur SG-Torfrau bestrafte Vanessa Bretschneider mit dem Ausgleich. Die SG-Frauen blieben davon allerdings unbeeindruckt und ging durch Susann Grandke mit 3:1 (10./21.) in Führung. Danach gab es durch nachlässiges Abwehrverhalten den nächsten Dämpfer, als die Bornaerin Jessica Wende ihren Freiraum eiskalt zum 2:3 nutzte.

Mit zunehmender Spielzeit gaben die Mittelsächsinnen, nach einer noch ansprechenden ersten Halbzeit, das Heft des Handelns aus der Hand und die Bornaerinnen verwandelten ihren knappen Rückstand in eine 5:3-Führung. Sowohl kämpferisch wie auch spielerisch hatten die Döbeln/Harthaerinnen nichts entgegenzusetzen. So war der Treffer von Kapitänin Grandke zum 5:4-Endstand in der 89. Minute nicht mehr als Ergebniskosmetik. (DA/dwe/ala)

