Aus dem Gerichtssaal Böses Erwachen für Serienbetrügerin Eine 34-Jährige wird wegen mehrfachen Betrugs zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Doch für sie kommt es noch viel schlimmer.

Mit EC-Karte zu bezahlen, obwohl das Konto nicht gedeckt ist, ist eine von vielen Betrugsmaschen der Angeklagten. © Udo Weitz

Das Gefängnis kennt die 34-Jährige aus eigener Anschauung. Drei Monate hat sie schon mal abgesessen weil eine Bewährung widerrufen wurde. „Dort will ich nie wieder hin“, sagt sie. Und stand dennoch schon zweimal mit mehr als einem Bein im Gefängnis. 2014 erhielt sie wegen Betruges am Amtsgericht Meißen eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die Strafe wurde gegen den Willen der Staatsanwältin zur Bewährung ausgesetzt.

Zwei Jahre später wird sie erneut wegen Betruges zu acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Doch am Landgericht erhält sie in der Berufung Bewährung. Nun sitzt die Frau erneut vor dem Richter in Meißen. Wieder wegen Betruges. Die Spezialität der vierfachen Mutter ist es, sich mit ihren wechselnden Liebhabern in Nobelhotels einzumieten und dann nicht zu bezahlen. Diesmal hat sie eine andere Betrugsmasche. Insgesamt fünfmal innerhalb weniger Tage bietet sie bei Ebay ein I-Phone, das sie gar nicht besitzt, zum Verkauf an, kassiert das Geld von insgesamt 615 Euro und liefert natürlich nicht. Einen Getränkehandel prellt sie um 214 Euro, eine Gaststätte um 34 Euro. Außerdem kauft sie in einem Supermarkt für 199 Euro ein, zahlt mit EC-Karte, obwohl sie genau weiß, dass das Konto leer ist.

Die Angeklagte lebt seit Jahren deutlich über ihre Verhältnisse, ist chronisch pleite und süchtig nach Anerkennung. Gern legt sich die gelernte Verkäuferin auch mal einen Doktortitel zu, um seriös und zahlungskräftig zu wirken. 2011 bewarb sie sich als sächsische Weinkönigin. Bis vor Kurzem lebte sie mit ihren Kindern in einem Reihenhaus in einer 145 Quadratmeter großen Wohnung.

Sie habe ihre Arbeit verloren und einen neuen Partner kennengelernt, dem sie imponieren wollte, sagt sie. „Er sollte nicht wissen, dass ich kein Geld habe, es sollte alles toll nach außen aussehen. Ich habe mir keine Gedanken gemacht“, gibt die Frau zu. Es sei ihr zu blöd gewesen, Arbeitslosengeld II zu beantragen. Sie habe von Kindergeld, Unterhalt und Unterhaltsvorschuss gelebt. Inzwischen bekommt sie Sozialleistungen, arbeiten geht die 34-Jährige aber nicht. Termine beim Arbeitsvermittler verschiebt sie mit der Begründung, dass sie von Radeburg nach Dresden umzieht.

Wie stets ist sie geständig, wie stets bereut sie ihre Taten, wie stets gibt sie an, das Geld zurückzahlen zu wollen. Das freilich ist reines Wunschdenken. Mittlerweile hat sie rund 41 000 Euro Schulden, und das ist noch nicht alles. Noch immer gibt es ungeöffnete Briefe von Gläubigern. Wie stets hält sie vor Gericht minutenlange Monologe, schweift ab, verliert sich in Nebensächlichkeiten, redet sich die Welt schön. Ihre Verteidigerin hatte beantragt, die Frau auf ihre Schuldfähigkeit untersuchen zu lassen. Eine Psychiaterin hat dies nun gemacht. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Angeklagte zwar eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, aber voll schuldfähig ist.

Bisher kam die Frau immer mit mehr als einem blauen Auge davon. Gedanken darüber, dass sie ins Gefängnis muss, wer dann ihre vier Kinder betreut, macht sie sich nicht. Das muss sie aber. Denn das Gericht verurteilt sie wegen Betruges in acht Fällen zu einer Haftstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung. Wird das Urteil rechtskräftig, werden mit Sicherheit die beiden offenen Bewährungen widerrufen, dann kommen noch einmal knapp zwei Jahre Gefängnis dazu.

Und auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Gegen die Frau ist ein Verfahren am Amtsgericht Braunschweig anhängig. Ihr wird vorgeworfen, für eine Woche zwei Doppelzimmer in einem Hotel gebucht zu haben. Dort machte sie mit ihrem neuen Freund und ihren zwei Kindern Urlaub. Die Rechnung von 800 Euro mit EC-Karte zu bezahlen gelang nicht, weil das Konto nicht gedeckt war. Dann wollte sie angeblich Geld am Automaten holen, sagte sie. Und ward nicht mehr gesehen.

