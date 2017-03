Böses Blut zur Blümchenbluse Auf dem Campus fallen die Zombies ein. Für die Ewigkeit festgehalten wird das Horrorspektakel in einem Kunstprojekt.

Hundert Untote im Hörsaal und ihr Choreograph. © Thomas Kretschel

Hungriges Brüllen, bunte Augen, Schaum vor dem Mund. Körper drängen aneinander und reißen an allem, was sie greifen. Die lebenden Toten stürmen den Hörsaal. Und dann ist da noch dieses Taubheitsgefühl in meinen untoten Beinen.

Denn Zombie sein ist mehr als nur verkleiden, vor allem im Auftrag von Tilman Hornig und Paul Barsch, dem Künstlerkollektiv „New Scenario“. Ziel ist die Darstellung eines Zombieangriffs im Hörsaal der Technischen Universität Dresden. „Wir bringen mit unserem Kunstprojekt Student X Chaos auf den Campus“, erklärt Paul Barsch.

Um für einen Tag Zombie zu sein, begebe ich mich mit knapp 200 Zombiefans am Sonnabendvormittag zum Zeuner-Bau. Die passenden Kleidungsstücke auszusuchen, ist noch ein leichte Aufgabe. Hauptsache die zerrissenen Sachen passen. Und zeigen Haut. Drei Knoten sind nötig, bis die hellblaue Chiffonbluse mit den zarten Blumenmuster und Blutflecken nicht mehr meine Brust entblößt.

Doch um ein Zombie zu werden, braucht es vor allem Schminke. Auf dem Weg zur Maske kommen mir erste Zombies entgegen. Rötliche Haut und Blut dominieren. Sofort wird klar, was Paul Barsch meint, als er sagt, dass sie wütende Zombies wollen. „Es ist nur mehr Blut als erwartet“, sagt Barsch, „Aber die Maskenbildner leisten sehr gute Arbeit.“

In einem Hörsaal verwandeln zehn Maskenbildnerinnen einen Freiwilligen nach dem anderen in die rötlichen Untoten. Der Zeitplan ist eng. Für jeden Zombie gibt es nur fünf Minuten. Kaum sitze ich, sind die Hände von Simone Thiel in meinen Haaren. Es ziept. Dann kommt Farbe ins Gesicht. Mit Pinseln und Schwämmchen tupft und malt sie Schwarz und Rot auf die Haut. Dazu noch Kunstblut. Das kommt überall hin, auf Nase, Ohren und Augen. Es klebt. Und beim Blinzeln brennt es.

Dann fehlen nur noch Kontaktlinsen. Doch die Kontaktlinsen aus dem Behältnis zu bekommen, wird ein Kampf. Letztendlich fließt sogar echtes Blut, als Simone Thiel es schafft. Sie will trotz des Schnitts sofort weitermachen. „Zombies sind etwas anderes, das schminke ich nicht oft.“ Die Kontaktlinsen kosten nicht nur Zeit, es ist auch eine merkwürdige Situation. Kaum ziehe ich mit dem Finger mein Auge auf, tauchen zwei Kameras hinter mir auf. Ein eigenartiges Gefühl, wenn man sich gerade ins Auge fasst. Als die Linsen sitzen, leuchten meine Augen in einem stechenden Hellblau. Passend zur Blümchenbluse.

Sabbern für die Kunst

Nach dem Schminken geht es in den Hörsaal und dann heißt es warten. Überraschen tut das auch nicht, als sich alles um zwei Stunden verschiebt. „Ich habe erwartet, dass es länger dauert“, sagt neben mir ein Zombie mit blutigem Gesicht. Er heißt Alexander Wendland.

Endlich geht es los. Die Künstler geben die Posen vor. „Beim Fotografieren müsst ihr die ganze Zeit stillhalten“, sagt Barsch. Für das 360 Grad Massenbild müssen viele Fotos gemacht werden. Die werden später zusammengefügt und jede kleine Bewegung könnte das Bild ruinieren.

Der Hörsaal ist durchgestuft, Holzbänke formen einen Halbkreis vor dem Dozenten. Doch der Hörsaal gehört jetzt den Zombies. Papier, Stühle, Bücher und Computer liegen verstreut. Eine ganze Horde Untoter zerreißt einen Artgenossen, andere jagen Überlebende, manche stehen auf den Bänken. Ein Zombie beißt in einen Laptop, ein anderer kämpft mit einem Skateboard und zwischendrin gibt es den einen Studenten, der alles verschläft.

Ich versuche angestrengt über die Treppe zu meiner Beute zu kommen. Gelingen wird es nicht, denn der zombifizierte Alexander Wendland und sein achtjähriger Sohn packen meine Arme und reißen mich zurück. Nicht nur die Pose ist schwer zu halten, sondern mit der Zeit werden die Füße und Fingerspitzen taub. Der Arm wird schwer, doch noch immer schallt das Klicken der Kamera durch den Raum. Niemand darf sich bewegen. Es ist totenstill. Das Gegenteil von dem, was man von einer Zombiehorde erwartet. Mich piekst ein Haar im Auge. Auch der Griff der Zombies hinter mir wird schmerzhaft. Am schlimmsten ist die geschluckte Schaumkapsel. Der aufgeschäumte Speichel läuft aus meinem Mund. Ich kann den Speichel spüren und höre, wie er auf den Boden tropft. Aber bewegen darf ich mich nicht.

Das Fotografieren dauert nur zehn Minuten. Doch noch gehen die Zombies nicht. Spontan haben sich die Künstler zu einem Video entschlossen. Das stillstehende Massenbild wird zu einem Berg aus Körpern und lautem Gebrüll. Mit Alexander Wendland habe ich endlich den Kampf, für den wir posiert haben. Ein wildes Zerren und Reißen folgt, die Masse zieht an mir und als der Dreh stoppt, ist das Spektakel vorbei. Zombies werden wieder zu Menschen, die Schminke verschwindet in Tüchern, die zerfetzten Sachen kommen in Mülltüten. Zurückbleiben nur die Fotos, die auf der Website von New Scenario und ab 5. Mai in der Altana-Galerie vom Zombieangriff zeugen.

