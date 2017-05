„Böser Mann“ war nur erfunden

Betrunken unterwegs Burkau. Weil er in Schlangenlinien unterwegs war, fiel ein VW-Fahrer am Mittwochabend auf der A 4 bei Burkau einer Streife der Autobahnpolizei auf. Die Beamten kontrollierten den Fahrer. Ein Alkoholtest bei dem 47-Jährigen ergab einen Wert von umgerechnet 2,38 Promille. Damit war an dieser Stelle die Fahrt für den Mann zu Ende. Die Beamten begleiteten ihn zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.

Transporter aufgebrochen Bautzen. Diebe haben in der Zeit zwischen Sonntagvormittag und Donnerstagnachmittag sind einen VW T 4 an der Bautzener Käthe-Kollwitz-Straße aufgebrochen. Die Täter durchwühlten den Transporter und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von rund 200 Euro. Am Wagen entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Raser in der Tempo-70-Zone Ottendorf-Okrilla. Mit Tempo 127 fuhr ein Audi mit Hoyerswerdaer Kennzeichen am Donnerstag über die B 98 zwischen Ottendorf-Okrilla und Laußnitzer. Erlaubt sind hier 70 Stundenkilometer. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte im Zentralregister sowie ein Monat Fahrverbot. Während der vierstündigen Überprüfung durch den Verkehrsüberwachungsdienst wurde die Geschwindigkeit von rund 5 300 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 31 Fahrer schneller als erlaubt unterwegs.