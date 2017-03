Böse Überraschung nach dem Einkauf Wer zu lange parkt, kann ein Knöllchen kassieren oder sogar abgeschleppt werden. Ein Discounter ist besonders streng.

Das Schild an der Einfahrt des Aldis in Radebeul-Ost ist leicht zu übersehen. Doch das Unternehmen, das den Parkplatz bewirtschaftet, greift mitunter hart durch, wenn Autofahrer dort zu lange stehen, wie Mitarbeiter der umliegenden Geschäfte berichten.Sind private Knöllchen überhaupt erlaubt? © Arvid Müller

Der Blick der Autofahrer sucht schon nach dem nächsten freien Parkplatz und hat gar keine Zeit, das kleine Schild zu bemerken, das in der Einfahrt zu Aldi an der Meißner Straße in Radebeul-Ost aufgestellt ist. Dass widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden, hat man schon Hunderte Male gelesen. Doch bei Aldi ist das keine leere Drohung. „Es wurden schon ein paarmal Autos abgeschleppt“, erzählt eine Verkäuferin beim Bäcker nebenan. Eine Stunde dürfe man als Kunde hier parken. Diesen Zeitraum bestätigt auch eine Kassiererin im Markt. Von abgeschleppten Fahrzeugen weiß sie zwar nichts, aber: „Es waren schon manchmal Zettel an den Autos“. Dabei ist nirgendwo – auch nicht im Markt selbst – der Hinweis auf eine Parkscheibe oder eine Begrenzung der Parkdauer zu finden.

Aldi-Nord ist nicht der einzige Einkaufsmarkt, der seine Parkplätze von privaten Unternehmen wie „Fair parken“ aus Düsseldorf bewirtschaften lässt. Auf eine SZ-Anfrage bei verschiedenen Märkten antwortete beispielsweise Lidl: „In wenigen Filialen – zumeist in Innenstadtlage – werden unsere Parkplätze von einem externen Dienstleister bewirtschaftet.“ Dort werde „mit gut sichtbar angebrachten Schildern“ darauf hingewiesen, „dass das Parken für Kunden eine Stunde lang kostenlos ist – sofern sie dies durch eine Parkscheibe entsprechend kenntlich machen“. Im Landkreis werde derzeit nur der Parkplatz an der Poststraße in Meißen von einem externen Dienstleister bewirtschaftet. Und dort drohen Knöllchen.

Parkscheibe vergessen – 20 Euro

Deren Höhe kann laut Lidl-Pressestelle „bis zu 20 Euro betragen“, für eine deutliche Überschreitung der Uhrzeit oder wenn die Parkscheibe vergessen wurde. Bei einem Fall aus Dresden – Parken bei Aldi ohne Parkscheibe – kam für die Ermittlung des Fahrzeughalters noch eine Gebühr von 10 Euro durch die Firma „Fair parken“ hinzu. Gesamtstrafe für die Kundin: 29,90 Euro. „Die Gebühr kann jedoch storniert werden, sollte durch den Kassenzettel eine längere Einkaufsdauer nachgewiesen werden können“, verspricht Discounter-Konkurrent Lidl.

Auf dem Parkplatz des Marktes an der Meißner Straße wird es nicht so eng genommen, wenn mal jemand länger parkt: Von Knöllchen oder Abschleppen weiß die Mitarbeiterin der Getränkewelt nebenan zumindest nichts. Stattdessen werden auch Anwohner auf dem Parkplatz geduldet. „Der Eigentümer hat sich noch nicht beschwert“, sagt auch ein Lidl-Kassierer. Besser sei es jedoch, auf dem hinteren Teil des Parkplatzes zu stehen, um andere Kunden nicht zu behindern.

In den Kaufland-Filialen im Kreis wird laut Pressestelle in Neckarsulm nicht mit externen Parkplatz-Unternehmen gearbeitet. „Grundsätzlich appellieren wir hierbei an die Vernunft unserer Kunden“, so Sprecherin Christine Axtmann. „Sollten Kontrollen notwendig sein, werden diese durch unsere eigenen Mitarbeiter durchgeführt.“ Ein Besuch auf dem Kaufland-Parkplatz an der Weintraubenstraße in Radebeul bestätigt die Kulanz: Von einer Parkzeitbeschränkung oder Abschleppen hat auch hier noch kein Mitarbeiter gehört.

Bei Konsum an der Meißner Straße gilt: Eine Stunde parken mit Parkscheibe. Das ist klar ausgeschildert. „Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“, heißt es wie bei Aldi. Das hat eine Verkäuferin beim Bäcker aber noch nie erlebt. Die Schilder sollten vielleicht als Abschreckung dienen, sagt sie.

Hinweisschilder? Fehlanzeige

Aldi-Geschäftsführer Frank Schierle spricht von „großen Hinweisschilder“, die an den Parkplätzen, die von externen Unternehmen bewirtschaftet werden, angebracht seien. In Radebeul-Ost sind diese jedoch Fehlanzeige. Wer länger parkt, als er darf, könnte eine böse Überraschung erleben.

Schierle macht Kunden, die ein Knöllchen bekommen haben – ähnlich wie bei Lidl – trotzdem Hoffnung: „Sollte ein Kunde versäumt haben, eine Parkscheibe für die Dauer des Einkaufs zu hinterlegen, haben sie selbstverständlich die Möglichkeit sich unter Einsendung einer Kopie des Einkaufsbeleges zwecks Stornierung einer erhaltenen Zahlungsaufforderung an uns zu wenden.“

