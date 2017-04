Böse Überraschung am Osterwochenende

Wem ist ein BMW aufgefallen?

Weinböhla. Am vergangenen Freitag erhielten Polizisten aus einem vorbeifahrenden Auto heraus einen Hinweis, wonach ein blauer BMW mit Döbelner Kennzeichen (DL-) auffällig fahrend in Richtung Meißen unterwegs sei. Der Wagen hatte sich zuvor auf einem unbefestigten Parkplatz an der Straße An den Obstwiesen den hinteren Stoßfänger beschädigt.

Die Polizei fragt: Wem ist der BMW aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder der Fahrerin machen? Insbesondere der Hinweisgeber aus dem vorbeifahrenden Auto wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder unter (0351) 483 22 33 an die Dresdner Polizei.