Böse Überraschung

Dumm gelaufen

Nossen. Am Montagmorgen hatten mehrere Autofahrer die Polizei über einen liegengebliebenen Pkw am Autobahndreieck Nossen informiert. Beamte des Autobahnpolizeireviers gingen dem nach und stellten tatsächlich an der Überfahrt von der A 14 zur A 4 in Richtung Chemnitz einen Opel Corsa fest. Der Kleinwagen war wegen Kraftstoffmangel liegengeblieben.

Bei der Überprüfung des 29-jährigen polnischen Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizisten erhoben eine Sicherheitsleitung. Danach konnte der 29-Jährige mit einem Bekannten die Weiterreise antreten.