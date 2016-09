Böse Miene zum guten Spiel Nach dem 7:1 gegen Rosenheim richtet Eislöwen-Trainer Bill Stewart den Blick auf die nächste schwere Aufgabe.

zurück Bild 1 von 2 weiter © Matthias Rietschel

Eric Valentin machte mit dem 5:1 gegen Rosenheim sein erstes Pflichtspieltor für die Eislöwen. Der 19-Jährige spielt mit einer Förderlizenz der Kölner Haie in Dresden.

Trotz des überzeugenden 7:1 gegen Rosenheim kam Eislöwen-Trainer Bill Stewart nach dem Spiel nicht gerade überschwänglich gut gelaunt zur Pressekonferenz. Vielleicht war dem 58-Jährigen da bereits die Schwere der kommenden Aufgabe bewusst. Zu diesem Zeitpunkt führte der nächste Gegner, die Bietigheim Steelers, bereits mit 5:0. Am Ende stand ein deklassierendes 8:0 beim amtierenden DEL 2-Meister in Kassel.

Der eigentliche Grund für Stewarts vergleichsweise finstere Miene ließ sich dann aber doch mehr in der 1:3-Niederlage zum Saisonauftakt in Bad Nauheim finden. Die Hessen seien insgesamt hungriger gewesen, hätten die Zweikämpfe besser angenommen und einen stärkeren Zug zum Tor gezeigt, hatte Stewart nach dem Spiel am vergangenen Freitag moniert.

Er attestierte seiner Mannschaft zwar, dass sie gut 41 Stunden später gegen Rosenheim ein komplett anderes Spiel gezeigt habe und ihre „Stärken wie Schnelligkeit und Dynamik aufs Eis gebracht“ habe. Doch der Zusatz, dass er diese Einstellung auch gegen eines der Top-6-Teams der Liga erwarte, zeigte, wie sehr die Niederlage im ersten Pflichtspiel der Saison noch an ihm nagte. Denn auch die Roten Teufel zählt der Dresdner Coach zu den ersten Play-off-Anwärtern.

Gegen Rosenheim sei das Ziel gewesen, den Gegner „mit vier Reihen in allen drei Zonen unter Druck zu setzen“. Das gelang überzeugend, angesichts der Verletztenmisere der Gäste sollte das aber auch richtig eingeordnet werden, mahnte Stewart.

Dabei hatte er durchaus auch Grund zur Freude. Vor allem die erste Reihe überzeugte in ihrem Zusammenspiel, Teemu Rinkinen und Alexander Höller trafen je zweimal und legten die Treffer des jeweils anderen auf. „Das Zusammenspiel klappt immer besser, wir reden viel miteinander“, sagte Rinkinen nach dem Spiel. Und auch die beiden Kölner Förderlizenzspieler Lucas Dumont und Eric Valentin ließen ihr Potenzial mehrfach aufblitzen, Valentin trug selbst mit einem Treffer zum Erfolg im ersten Heimspiel bei.

Und so konnte Bill Stewart am Ende doch noch lachen, als die Sprache auf den vor der Partie verabschiedeten Top-Torjäger Sami Kaartinen kam: „Es war schön, dass er da war, aber der Sieg war kein Geschenk für ihn, sondern für uns selbst.“

zur Startseite