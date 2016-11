Böse Kommentare auf Facebook

Die Fälle häufen sich. Was nicht in der Akte steht, kann die Richterin nicht erahnen. Am Amtsgericht Dresden muss nun wieder ein Prozess aufwendig fortgesetzt werden, weil die Ermittlung oder das, was davon in die Akte gelangte, offensichtlich nicht schlüssig ist. Es geht um nichts Geringeres, als die Identifizierung der Angeklagten durch die Beamten des Operativen Abwehrzentrums (OAZ), der sächsischen Spezialeinheit zur Verfolgung politisch motivierter Straftaten.

Die 59-jährige Dresdnerin muss sich seit Dienstag wegen Volksverhetzung verantworten. Sie soll auf der Facebook-Seite (FB) von Pegida zu Gewalt gegenüber Muslimen aufgerufen haben. Anlass dafür war laut Staatsanwaltschaft Dresden ein Artikel der Augsburger Allgemeinen über Grundschüler aus Neu-Ulm, die für eine Unterrichtsstunde eine Moschee besucht hatten. Die Angeklagte soll das am 26. Mai 2015 angeblich mit „Die einzige Lösung ist ein Kopfschuss in die Muslimenschädel“ kommentiert haben. Und weiter schrieb sie unter ihrem verfremdeten Geburtsnamen: „Rottet dieses Dreckspack aus, bevor es uns ausrottet.“ Die Frau sagte, sie habe mit diesen Äußerungen nichts zu tun. Ihr FB-Konto muss von einem Dritten „kopiert“ worden sein: „Das kann doch jeder machen.“ Andere, nicht strafbare Äußerungen, die von Asylkritikern gerne geteilt werden, stammten von ihr. Mit Pegida habe sie jedoch „nichts am Hut“.

Der Hass-Kommentar ging per Online-Anzeige ein, wurde vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg an Dresden geschickt, sagte ein Kommissar des OAZ als Zeuge. Er selbst habe die Angeklagte anhand ihres FB-Fotos identifiziert. Woher Informationen wie Name und Adresse stammten? In der Akte stehe davon nichts, so die Richterin. Dann behauptete der Beamte auch noch, die Angeklagte schreibe seit Ende 2015 nichts mehr auf ihrer FB-Seite. Kann er das wissen? Eher nicht. Die Richterin muss weitere Zeugen laden, um die Akte nun selbst zu füllen. Das könnte nun länger dauern.

