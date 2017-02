Böse Heizkosten-Überraschung Das Bauhof-Gebäude wird mit Elektroenergie beheizt. Dass das teuer werden kann, merkte die Stadt zu spät.

Über Nachzahlungen freut sich niemand,. Bad Schandau traf es jetzt besonders hart. Die Stadt muss Energiekosten in Höhe von rund 9 500 Euro nachzahlen – für nur ein Gebäude. Dabei handelt es sich um den Bauhof auf der Talstraße in Prossen. Dort wurden im letzten Jahr etwa 47 000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Der Grund des hohen Verbrauchs: Die Räume des Bauhofs verfügen ausschließlich über eine Elektro-Heizung.

Die überplanmäßigen Ausgaben mussten vom Stadtrat beschlossen werden. Die Höhe sorgte für Unmut bei einigen Räten. Dieser enorme Energieverbrauch entspräche ganz und gar nicht nicht dem Energieleitbild der Stadt, wurde kritisiert. Die Stadt müsse ihrer darin festgeschriebenen Vorbildfunktion in der Energiepolitik gerecht werden. Mehrere Räte fragten, warum man nicht zwischendurch auf den Zählerstand geschaut hätte. Jens Küller, Verantwortlicher des Bauhofs, musste sich erklären: Die Enso habe einen monatlichen Abschlag von 98 Euro festgelegt. Und zwar auf Grundlage eines kurzen Zeitraums im Jahr 2015. Wegen des geringen Abschlags fällt nun die Nachzahlung so hoch aus. „Es gab diesbezüglich bereits interne Gespräche“, sagte Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Vor der nächsten Heizperiode soll nun auf Gas umgestellt werden. Die Gelder dafür seien bereits im Haushalt eingestellt. Die Nachzahlung wird aus Mehreinnahmen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beglichen. Kunack betonte, dass so etwas nicht noch einmal vorkommen dürfe. Doch auch für 2017 werden wieder Elektro-Heizkosten anfallen. Die Enso korrigierte die monatlichen Abschläge nun nach oben. Auch sollen regelmäßig die Zähler abgelesen werden.

zur Startseite