Böse Besucher im Botanischen Garten

Der Herbstenzian blüht im Botanischen Garten in Schellerhau zurzeit herrlich. © privat Der Herbstenzian blüht im Botanischen Garten in Schellerhau zurzeit herrlich.

Das konnten einige Gartenbesucher wohl nicht ertragen.

Das konnten einige Gartenbesucher wohl nicht ertragen.

Die viele Sonne bringt den Botanischen Garten in Schellerhau noch einmal richtig zum Glühen – und die Leiterin Annette Zimmermann ins Schwärmen. „Bei uns hält der Herbst mit bezaubernden Farben und Blüten Einzug“, sagt sie. „Es herrscht eine schöne Stimmung.“ Doch die ist ihr und ihren Mitarbeitern trotz dieser Pflanzenpracht erst mal vergangen. Jedes Jahr wieder: Da kommen Besucher und zahlen Eintritt, nicht um sich etwa an der herrlichen Atmosphäre und den seltenen Pflanzen zu erfreuen, sondern um zu stehlen, zu zerstören und neuerdings auch zu töten.

Erst am vergangenen Donnerstag öffneten sich die ersten Blüten des Chinesischen Herbstenzians in der Sonne. Wenn das schöne Wetter anhält, frohlockte die Gartenchefin, werden noch viele Knospen aufgehen und einen prächtigen Farbteppich im Botanischen Garten ausrollen. Doch dann rührte sie fast der Schlag, als sie am Montag zur Arbeit kam und eine kahle Stelle im Blütenmeer sah. Da waren doch Besucher tatsächlich so dreist und hatten sich im Garten bedient – an der Arbeit anderer. „Sie hatten einen großen Batzen des blühenden Chinesischen Herbstenzians ausgegraben“, ist Annette Zimmermann empört und findet dafür kaum noch Worte. „Jedes Jahr wieder wird hier etwas gestohlen. Das ist unbegreiflich.“

Denn es verschwinden Pflanzen, die mühsam gepflegt und herangezüchtet werden. „Ich war kürzlich in der Schweiz zu einer Weiterbildung“, erzählt die Gartenleiterin. „Da mussten wir auch auf den Bergwiesen in Davos arbeiten und erfassen, was dort alles steht und wächst.“ Jedes Mal habe sie dabei mit Freude und Stolz gedacht: Das gibt’s auch in Schellerhau und das und das auch. „Die Alpen liegen in Schellerhau im Botanischen Garten, das kann man wirklich so sagen.“ Aber diese Freude wollen offenbar nicht alle Besucher miteinander teilen. Weil diese Pflanzen so schön sind, werden sie einfach ausgebuddelt und mit nach Hause genommen. Genauso wie die interessanten Stücke, die auf einem Pfad Klänge erzeugen. Mal verschwindet da etwas, mal dort. Diesmal musste beim Gartenfest im Juli ein afrikanisches Instrument dran glauben. Diese spezielle Rassel liegt mit anderen mobilen Instrumenten für die Besucher im Haus bereit, wenn sie zum Beispiel auf Klangerkundung in den Garten gehen. Die Rassel fehlt nun, denn sie wurde geklaut.

Da ahnte Annette Zimmermann noch nicht, dass alles viel schlimmer kommen wird. „Vorhin zeigte mir ein Besucher einen erschlagenen Frosch im unteren Teich.“ Der Stein auf dem Kopf sei noch deutlich sichtbar gewesen. „Jetzt auch noch Tierquälerei – das ist doch ungeheuerlich!“ Und der Stein könne auch nicht von allein heruntergerollt sein, „weil im Uferbereich keine losen Steine liegen“.

Die Gartenleiterin fragt sich: Was sind das nur für Menschen? „Schade, dass man die Täter nie erwischt.“ Eine Anzeige bei der Polizei hat sie gleich gar nicht mehr gestellt. „Ermittlungen gegen unbekannt – das bringt doch nichts“, ist sie in dem Fall überzeugt. Wenn sie allerdings jemanden beim Stehlen oder Töten von Tieren ertappen würde, dann ist sie sich sicher: Der Bösewicht müsste damit rechnen, dass sie die Polizei holt. Anders ist dem Problem nicht mehr beizukommen. „Das ist traurig.“

