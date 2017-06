Böschung an der Kreisstraße wird gesichert Zwischen der Pietschmühle Ottendorf und dem Abzweig Kirnitzschtal startet die Straßensanierung. Der Verkehr muss einen Umweg nehmen.

Am Montag, dem 12. Juni, beginnen die Arbeiten zur Böschungssicherung auf einem etwa 45 Meter langen Abschnitt an der Kreisstraße K 8738 zwischen der Pietschmühle Ottendorf und dem Abzweig Kirnitzschtal. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt die Bankettsanierung in Kombination mit der Errichtung einer Schutzeinrichtung mittels Schutzleitplanken. Darüber informiert Annette Hörichs, Pressesprecherin des Landratsamtes. Die mit dem Bau beauftragte Firma Sebnitztalbau GmbH wird die Bauarbeiten voraussichtlich bis zum 16. Juni abschließen können. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 30 000 Euro und werden zu 90 Prozent durch das Förderprogramm Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger gefördert. Die Bauarbeiten an der Böschung haben auch Konsequenzen für den Verkehr. Die Straße ist in der Zeit ab dem 12. Juni bis zum Ende der Bauarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung führt über Saupsdorf und ist ausgeschildert. (SZ)

