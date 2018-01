Bösch-Trikot wird versteigert

© Symbolfoto: dpa

Handball. Welcher Fan der Rödertalbienen wollte nicht schon immer mal ein signiertes Trikot besitzen? Jetzt gibt es beim Galand-Cup vom 23. bis 25. Februar in Kamenz die Möglichkeit dazu – und gleichzeitig kann der Erwerber Gutes tun. Im Rahmen des Bundesligaspiels in der Ballsportarena Dresden am 6. Januar überreichte Bienen-Geschäftsführer Kai Kaufmann dem Fußball-Oberligisten SV Einheit – vertreten durch Präsident Thorsten Edelmann sowie Organisator Dirk Simmang – im Beisein von Cup-Sponsors Sandro Gebler ein signiertes Trikot von HCR-Mannschaftskapitän Tamara Bösch. Das wird beim Galand-Cup zugunsten des Vereins Sonnenstrahl versteigert. Der unterstützt krebskranke Kinder und deren Familien. Kai Kaufmann sagte dazu: „Wir hoffen, dass das Trikot einen hohen Erlös erzielt und unterstützen gern die regionale Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen, die mit einem leistungs- und breitensportlichen Ansatz Kinder und Jugendliche entwickeln.“ Gastgeber SV Einheit Kamenz erwartet beim Galand-Cup mehr als 600 junge Fußballer in der Sporthalle am Flugplatz. (SZ)

www.sv-einheit-kamenz.de

zur Startseite