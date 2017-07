Börnersdorf noch länger gesperrt Am 2. August ist vormittags nicht nur am Ortseingang dicht, sondern das ganze Dorf.

© Marko Förster

Börnersdorf wird derzeit auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Seit Ende Juni ist die Ortseinfahrt bereits gesperrt. Diese Sperrung wird bis 20. August verlängert. Am 2. August kommt zwischen 8.30 und 13.30 Uhr eine Sperrung der Ortsdurchfahrt dazu. In dieser Zeit wird ein Durchlass am Kindergarten repariert. Während der Sperrung wird der Verkehr über die Ortsumfahrung umgeleitet, die Bushaltestellen können in dieser Zeit nicht bedient werden. Das betrifft auch die Haltestelle „Liebstadt Waldhäusel“, teilt die Oberelbische Verkehrsgesellschaft mit. (SZ/sab)

