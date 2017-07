Gerichtsbericht Böllerwurf mit Folgen Kurz vor Weihnachten hatte ein junger Mann einen Silvesterknaller aus dem Fenster geworfen. Nun droht Knast.

Osterzgebirge. Was auf den ersten Blick wie ein dummer Jungenstreich wirkt, hätte für den Angeklagten im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen können. Am 23. Dezember vergangenen Jahres zündete er nachmittags einen Böller und warf ihn aus dem Fenster seiner Wohnung auf der Dresdner Straße in Freital. Das allein war schon eine Ordnungswidrigkeit. Denn es ist nur gestattet, zu Silvester Feuerwerk zu zünden. An allen anderen Tagen bedarf es dazu einer Sondergenehmigung des Ordnungsamtes. Die besaß der 26-Jährige jedoch nicht.

Damit aber nicht genug. Der Knaller landete auf dem Fußweg und explodierte unmittelbar vor einem älteren Herrn. Dieser erlitt ein Knalltrauma.

Ein Mann, der im Nachbarhaus wohnte und gerade dabei war, Einkäufe aus seinem Auto zu laden, hatte das beobachtet. „Weil da aus dem Haus öfter mal Böller geflogen kamen, habe ich die Polizei gerufen“, sagte er am Amtsgericht in Dippoldiswalde. Da der Zeuge zum Zeitpunkt des Böllerwurfs Aktivitäten an einem Fenster in der ersten Etage des Hauses beobachtet hatte, fragten die Polizeibeamten zuerst dort nach. Doch Mieter der betreffenden Wohnung beschuldigten den Angeklagten. Als die Polizei dann vor seiner Wohnung im dritten Stock auftauchte und nachfragte, gab der junge Mann sofort zu, den Knaller geworfen zu haben.

„Das war eine Riesendummheit von mir“, erklärte der Deutsche in Dippoldiswalde. Auf die Frage der Richterin, warum er das überhaupt gemacht habe, sagte er: „Ich wollte einfach mal gucken, wie laut der ist.“ Er versicherte aber, zuvor aus dem Fenster geschaut zu haben, um sich zu vergewissern, dass niemand unten lang geht. Es ist gut möglich, dass er den Rentner, der just in diesem Moment die nur wenige Meter entfernte Fielmann-Filiale verließ, nicht bemerkte.

Zur Gerichtsverhandlung erschien der Senior nicht. Er hält sich zurzeit im Ausland auf. Ohnehin hatte er keinen gesonderten Strafantrag gegen den Angeklagten gestellt. Auch wenn der Geschädigte – er trug zum Tatzeitpunkt ein neues Hörgerät und hatte das bei Fielmann gerade einstellen lassen – keine gesundheitlichen Schäden davon getragen hatte, stand für den Angeklagten viel auf dem Spiel. Denn als er den Silvesterknaller aus dem Fenster warf, stand er bereits unter Bewährung.

Verurteilt worden war er allerdings wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und nicht wegen eines Körperverletzungsdelikts wie in diesem Fall. Brisant ist, dass er diese Bewährung schon einmal gebrochen hatte, weil er wieder mit Drogen erwischt worden war. Bereits da hatte er großes Glück, dass er nicht ins Gefängnis musste. Dass das Gericht nun auch dieses Mal Milde walten ließ, hatte der Angeklagte neben seinem Geständnis auch der Aussage seines Bewährungshelfers zu verdanken. Dieser berichtete in Dippoldiswalde von den Bemühungen seines Schützlings um einen festen Job. Zurzeit arbeitet er im Nebenverdienst als Urlaubs- und Krankenvertretung in einer großen Freitaler Firma und hofft auf eine Festanstellung. Daneben, so sagte der Bewährungshelfer weiter, lebe der Angeklagte inzwischen in einer festen Beziehung. Seitdem sei auch das Thema Drogen für ihn erledigt, da seine Partnerin das nicht toleriere.

Auch wenn ihm wegen erneuten Bewährungsbruchs eine Haftstrafe erspart bleibt, kam der junge Freitaler um eine Sanktion nicht herum. Wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilte ihn das Gericht zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro. Abschließend mahnte ihn die Richterin noch einmal eindrücklich: „Sie stehen mit einem Fuß im Gefängnis.“ Bei jedem noch so kleinen Gesetzesverstoß, so sagte sie weiter, gäbe es nicht die geringste Chance auf Bewährung.

