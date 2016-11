Böllerangriff vor Gericht Ein Mann aus Neukirch soll einen Feuerwerkskörper auf zwei Kinder geworfen haben. Am Dienstag muss er sich dafür in Bautzen verantworten.

© Uwe Soeder

Ein 43-jähriger Mann aus Neukirch steht am Dienstag in Bautzen vor Gericht, weil er einen Böller auf zwei Kinder geworfen haben soll. Dabei wurde eines der Kinder leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Silvesterabend 2015 in Neukirch vor der Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge. Der Mann habe von der gegenüberliegenden Straßenseite aus den angezündeten Böller in Richtung der zehnjährigen Kinder Maximilian K. und Kaya Ü. geworfen, so die Anklage. Sie wirft ihm daher das Herbeiführen einer Strengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Wie der Pressesprecher des Amtsgerichts Bautzen, Dirk Hertle, sagt, sieht das Gesetz hierfür eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr vor. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Das Gericht hat zwölf Zeugen geladen. (SZ)

Termin: 15. November, 9 Uhr Amtsgericht Bautzen

