Böller sprengen Zigarettenautomat

An der Lommatzscher Straße hebelten Einbrecher ein Fenster auf und kletterten in die Räume eines Freizeitcenters. Dort brachen sie etwa 40 Spinde auf, durchsuchten diese und stahlen rund 300 Euro Bargeld. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert. (szo)

Montagabend brannte eine Gartenlaube in der Sparte „Anton-Günther-Park“ an der Rehefelder Straße komplett ab. Den Sachschaden beziffern die Besitzer mit rund 15000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und bitte um Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 0351 / 483 22 33 (szo)

Die Einbrecher stahlen zumindest in einem Fall Schmuck. Abschließende Schadensangaben stehen noch aus. An der Kurparkstraße hatte eine Zeugin zwei dunkel gekleidete Personen im Haus gesehen und die Polizei verständigt. Die Einbrecher waren jedoch schon vor deren Eintreffen geflüchtet. (szo)

Im Radius von wenigen Hundert Metern hebelten Einbrecher vermutlich im gestrigen Tagesverlauf die Balkon- und Terrassentüren einer Wohnung sowie zweier Einfamilienhäuser auf. Die Tatorte liegen an der Kurparkstraße, in der Straße Heideflügel sowie Am Heiderand.

Über einen Wintergarten drangen Einbrecher an der Tolkewitzer Straße in eine Erdgeschosswohnung ein. Sie durchsuchten die Räume und das Mobiliar und stahlen Uhren und Schmuck im Gesamtwert von rund 8000 Euro. Der Sachschaden wurde auf rund 500 Euro beziffert. (szo)

Am vergangenen Freitag passierte der 35-jährige Fahrer eines Audi A3 die Waldschlößchenbrücke in Richtung Dresden-Neustadt. Im Tunnel verlor der Mann die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen die Tunnelwand. Trotz erheblicher Beschädigungen an seinem Fahrzeug fuhr er weiter nach Hause.

Hund verscheuchte Autoeinbrecher

Zeit: 23.12.2016, gegen 14.30 Uhr

Ort: Dresden-Striesen

Die kurze Abwesenheit eines Autofahrers wollten Diebe am vergangenen Freitag nutzen, um in einen Dacia Duster in einer Tiefgarage an der Borsbergstraße einzubrechen.

Als sich die Täter am Fahrzeug zu schaffen machten, ging jedoch eine ganz besondere Alarmanlage los: Lautes Hundegebell aus dem Fahrzeug verschreckte und verscheuchte die potenziellen Autoknacker. Der Irish Red Setter des Besitzers kläffte die Ganoven in die Flucht, zurück blieb jedoch ein Schaden von rund 500 Euro am Auto. (szo)