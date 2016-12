Böller-Razzia in Bad Muskau Die Bundespolizei macht derzeit Großkontrollen, auf der Suche nach illegalen Feuerwerkskörpern. Und ist auch fündig geworden.

Und auf der Suche nach illegalen Feuerwerkskörpern.

Großkontrolle der Bundespolizei gegen verbotene Pyrotechnik: Am Donnerstag waren Beamte der Bundespolizei mit einem Großaufgebot an der Neißebrücke in Bad Muskau präsent. Auf der Suche nach illegalen Feuerwerkskörpern kontrollierten sie Autos, die die Grenzbrücke nach Deutschland passierten. Wichtige Helfer waren dabei Sprengstoffspürhunde.

Die Bundespolizei hat in diesen Tagen ihre Überwachungstätigkeit an der deutsch-polnischen Grenze insgesamt verstärkt. Die Beamten weisen darauf hin, dass Feuerwerkskörper ohne Prüfzeichen nicht eingeführt werden dürfen. Schmuggelgut wird eingezogen. Bei Verstößen drohen Bußgelder, in besonders schweren Fällen Freiheitsstrafen. Die Polizei empfiehlt Liebhabern von Böllern, Raketen & Co., sich vorher eingehend zu informieren oder ganz auf den Einkauf von Knallern aus Polen zu verzichten.

Dass das trotzdem gemacht wird, zeigt der folgende Fall: Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat fünf Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus dem Landkreis Görlitz ermittelt, die illegale Pyrotechnik aus Polen eingeführt haben sollen. Darüber informiert Bundespolizeisprecher Ralf Zumbrägel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz ordnete das Amtsgericht Görlitz die Durchsuchungen der elterlichen Wohnungen bei den fünf beschuldigten Jugendlichen an, die nach SZ-Informationen in Kreba-Neudorf und Quitzdorf bei Niesky gelaufen sein sollen.

Der Entschärfungsdienst der Bundespolizeidirektion Pirna unterstützte die Durchsuchung am Donnerstagabend. Dabei konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden werden, wie Ralf Zumbrägel mitteilt. Die Beamten stellten circa insgesamt 13 Kilogramm an verbotener Pyrotechnik sicher.

Bei den beschlagnahmten Feuerwerkskörpern handelt es sich unter anderem um Erzeugnisse, die aufgrund der darin verwendeten Materialien und Mengen – selbst mit ordnungsgemäßen Prüf- und Kennzeichen – in Deutschland nur von Personen mit einer besonderen Erlaubnis, beispielsweise durch Feuerwerker, transportiert und genutzt werden dürften. „In den Händen nicht qualifizierter Personen gehen von diesen Feuerwerkskörpern erhebliche Gefahren nicht nur für die Personen selbst, sondern insbesondere für unbeteiligte Dritte aus“, erklärt der Bundespolizeisprecher.

Der Entschärfungsdienst übernahm im Anschluss die aufgefundene Pyrotechnik lagerte diese ordnungsgemäß bei einer Firma ein, die nach Abschluss des Verfahrens mit der Vernichtung beauftragt wird. Für die Kosten, des Abtransportes, der Lagerung und der Vernichtung werden die Jugendlichen beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte aufkommen müssen. Einem Erwachsenen droht bei Begehung einer derartigen Tat eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Bei Jugendlichen kommen Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz in Betracht, beispielsweise Auflagen oder Weisungen.

„Die Bundespolizei warnt aufgrund des Falles erneut ausdrücklich vor dem Kauf von nicht zugelassener Pyrotechnik“, so Ralf Zumbrägel. Die Herkunft und Zusammensetzung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse sei in der Regel unklar, weshalb deren Verwendung mit „extremen Risiken“ verbunden sei und zu lebensgefährlichen Verletzungen führen könne. (SZ)

