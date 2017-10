Böhmermann besucht Dynamo Der Satiriker nimmt nach seiner Hitler-Parodie die Einladung des Vereins an – der setzt Zeichen.

Der Moderator Jan Böhmermann will Dynamo-Mitglied werden, wenn... © dpa

Ja, er kommt. „Dresden ist immer eine Reise wert“, erklärt Jan Böhmermann in einer Videobotschaft. Er will sich ein Heimspiel von Dynamo anschauen, der Termin wird gerade abgestimmt. Der Verein hatte den Satiriker eingeladen, nachdem der in seiner Sendung „Neo Magzin Royale“ im ZDF in einer Hitler-Parodie „meine Freunde in Dresden“ gegrüßt hatte: „Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad – Dynamo.“ Der Verein fühlte sich von dem 36-Jährigen in eine rechte, rassistische Ecke gestellt. Das sei Schubladendenken und werde Dynamo nicht gerecht, hieß es in einer Reaktion beim Nachrichtendienst Twitter.

Davon soll sich Böhmermann vor Ort überzeugen, und das hat er nun offenbar ernsthaft vor. Er komme natürlich, lässt er wissen. Und er werde sogar einen Mitgliedsantrag unterschreiben. Sein süffisanter Nachsatz: „Aber nur, wenn ich keinen Rassisten im Stadion sehe.“ Die Frage wäre, wie er den erkennt, aber das ist schon wieder Satire. Böhmermann provoziert, manchmal hart an der Schmerzgrenze wie mit seinem Schmähgedicht für den türkischen Präsidenten Erdogan, das politisch wie juristisch hohe Wellen schlug. Dagegen blieb der Seitenhieb auf Dynamo außerhalb Dresdens weitgehend unbeachtet. Das könnte sich ändern, wenn Böhmermann tatsächlich im Stadion auftaucht. Wahrscheinlich noch nicht zum nächsten Heimspiel am Sonnabend gegen Ingolstadt, dabei wäre das ein passender Anlass.

Die Schwarz-Gelben laufen nämlich in einem Sondertrikot auf mit dem Schriftzug: „Love Dynamo – hate racism“. Das ist keine einmalige Aktion und schon gar keine Reaktion auf Böhmermanns Einwurf. Bereits seit 2011 setzt Dynamo mit der Faninitiative 1953international ein Zeichen für Weltoffenheit und gegen rassistisches Denken. Für diesen guten Zweck macht der Hauptsponsor in jeder Saison für ein Spiel die Brust frei. Es ist die sichtbarste der Aktionen, mit denen sich der Fußball-Klub für Weltoffenheit und Toleranz engagiert.

Böhmermann zielte wohl auf die Vorfälle beim WM-Qualifikationsspiel der Nationalelf in Prag, wo es vereinzelte „Sieg heil“-Rufe gegeben hatte. Die Polizei hat Dresdner ermittelt, die unerlaubt im Stadion waren. Dass sie zu den Rufern gehörten, ist weder erwiesen noch ausgeschlossen.

zur Startseite