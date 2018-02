Böhme stellt „Oberlausitz-Krimi“ vor In der Zittauer Christian-Weise-Bibliothek wird an diesem Donnerstag Rainer Böhme aus seinem neuen Kriminalroman „Mord in Zittau“ vorlesen. Weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Zittau. Von 19 bis 21 Uhr wird der Autor die Zuhörer im Veranstaltungsraum der Bibliothek in den „Oberlausitz-Krimi“ einführen, der stark regional geprägt ist und unter anderem durch Zittau, Görlitz und Hoyerswerda führt. Erzählt wird vom Mord am ehemaligen Modell Alexa, deren Ex-Mann Simon Faber für die Kripo als Hauptverdächtiger gilt. Schließlich hat dieser, im Streit um die gemeinsamen Kinder, regelmäßig Niederlagen einstecken müssen und daher ein Motiv. Nachdem Faber schließlich in Untersuchungshaft genommen wird, versuchen dessen Anwältin Liane und ihr Assistent Jürgen Grahl die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Eintritt zur Lesung ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. (SZ)

