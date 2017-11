Böhme in aller Munde An den Theosophen erinnert ein Verein, und 30 000 sehen die Böhme-Schau in Dresden.

Eveline Krug von der Jacob-Böhme-Gesellschaft legt am Grab von Jacob Böhme Blumen nieder. Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

An seinem 393. Todestag erinnerte die Jacob-Böhme-Gesellschaft an den Görlitzer Theosophen, indem die Mitglieder Blumen an seinem Grab auf dem Nikolaifriedhof niederlegten. Da der Geburtstag Böhmes nicht genau überliefert ist, eignet sich der Todestag am ehesten, um an ihn zu erinnern. Zwei Tage nach dem Gedächtnis schloss im Dresdner Schloss auch die Ausstellung „Alles in allem“ über Böhme und seine Wirkung. In nur drei Monaten sahen nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 30 000 Menschen die Schau, die nun auch noch in den Niederlanden und in Großbritannien gezeigt wird.

Sie bildet außerdem das Herzstück einer Dauerausstellung, die ab 2021 in der Görlitzer Dreifaltigkeitskirche vorgesehen ist. „Ein schöner Erfolg und eine schöne Werbung für unsere Heimatstadt“, erklärte CDU-Politiker Michael Kretschmer dazu, auf dessen Initiative diese Ausstellung maßgeblich zustande kam. „Die Staatlichen Kunstsammlungen haben Böhme klug und interessant präsentiert.“

zur Startseite