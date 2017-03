„Bodycheck“ am Dienstag auf Sat 1 Der auch in der Eisarena in Weißwasser gedrehte Film mit Hannes Jaenicke hat Premiere.

Der Schauspieler Hannes Jaenicke (2. v. r.) stellt in seinem neuesten Film einen Eishockeytrainer dar. © Joachim Rehle

Im November drehte ein Filmteam im Auftrag des Senders Sat 1 in der Eisarena Weißwasser. Schon damals hieß es, der Film werde im Hauptprogramm voraussichtlich im März gezeigt. Nun steht die Ausstrahlung unmittelbar bevor. Sat 1 bringt die Komödie am kommenden Dienstag, um 20.15 Uhr, unter dem Titel „Bodycheck“.

Hannes Jaenicke spielt einen alleinerziehenden Vater mit Herz und Muckis: nach der Reihe „Alles unter …“ darf der Schauspieler hier erneut beweisen, wie gut ihm diese Rolle steht. Er spielt einen Hockeytrainer, der seine 13-jährige Tochter (Lisa Bahati Wihstutz) zum burschikosen Sportfreak erzieht. Das Mädchen muss sich in der Eishockey-Jugendnationalmannschaft gegen jede Menge Jungs, aber auch gegen ihren Vater und Trainer durchsetzen. Die Regie führte Holger Haase (Alarm für Cobra 11), die Kamera Uwe Schäfer (Türkisch für Anfänger).

Der Star auf der Besetzungsliste ist zweifellos der 56-jährige Hannes Jaenicke. Er wurde 1984 an der Seite von Götz George im Thriller „Abwärts“ schlagartig bekannt. Er spielte seitdem mehrmals im „Tatort“, war in einigen Folgen von „Derrick“ zu sehen oder in „Ein Fall für zwei“ sowie in verschiedenen Kinofilmen. (SZ)

