Bodentrampolin eingeweiht Der Hort Kreativ erhält sein langersehntes Sportgerät. Dank der Weinböhlaer Lions.

© Symbolfoto: Sven Ellger

Seit Donnerstag können die Mädchen und Jungen des Weinböhlaer Horts Kreativ – mit 430 Kindern der größte Hort Sachsens – auf der Köhlerstraße ihr neues Bodentrampolin nutzen. Dabei handelt es sich um das größte Spenden-Projekt in der Geschichte der Einrichtung und in der Geschichte der Weinböhlaer Lions, informiert die Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen. Der Wohlfahrtsverband betreibt den Hort. Die Lions seien für die Erfüllung des teuren Kinderwunschs geradezu über sich hinaus gewachsen, heißt es weiter.

Als vor zweieinhalb Jahren Ideen zur Verschönerung des Hort-Spielplatzes gefragt waren, hatte der Kinderrat im Hort den großen Wunsch eines Bodentrampolins geäußert. Daraufhin schoben die Kinder selbst die Unterstützersuche an, brauchten aber länger als gedacht. Schließlich nahm sich der Lionsclub Weinböhla der Sache an. Nicht ahnend, was da auf ihn zukommt.

Das Problem sei nicht das Trampolin an sich gewesen, sagt Dieter Höntsch, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Lions. „Gefordert haben uns die Auflagen drum herum.“ Das Trampolin musste nach vorgeschriebenen Bau- und Sicherheitsstandards errichtet und zum Schluss sogar abgenommen werden. Etwa 20 000 Euro waren dafür nötig.

Zum Glück hat der Lionsclub in seinen Reihen einen Mann vom Fach, der als Diplomingenieur professionell die Projektentwicklung in die Hand nehmen konnte.

Die Finanzierung erfolgte aus Spendengeldern, die die Lions bei ihren Aktionen gemeinsam mit Partnern einnehmen konnten, sowie aus Spendern, die für die Aktion gewonnen wurden. „Wir sind den engagierten Clubmitgliedern sehr dankbar dafür, dass sie sich trotz der unerwartet hohen Kosten dafür eingesetzt haben“, sagt Hortleiterin Andrea Richter-Opitz. „Wir wissen, dass sie wirklich viel Arbeit mit dem Geldsammeln hatten und alle denkbaren Hebel in Bewegung gesetzt haben.“ (SZ)

