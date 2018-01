Bodenplatte fürs Gymnasium fertig Der Rohbau in Wilsdruff soll im August stehen. Ein Jahr später ist die Eröffnung geplant. Anmelden können sich Fünftklässler aber schon für 2018/19.

Spatenstich für das Gymnasium in Wilsdruff war Mitte September. © Andreas Weihs

Wilsdruff. Dank des milden Winters schreiten die Arbeiten auf der Gymnasiums-Baustelle in Wilsdruff gut voran. Inzwischen ist die Bodenplatte fertig gegossen. Die Arbeiter beginnen nun damit, die ersten Wände zu errichten. Der Rohbau soll im August dieses Jahres stehen. Dafür müssen rund 8 000 Kubikmeter Beton auf die Baustelle gefahren werden. Es ist das größte Bauprojekt, welches die Stadt Wilsdruff in jüngerer Vergangenheit hatte. Die Kosten liegen bei rund 20 Millionen Euro. Bezugsfertig soll die Schule in eineinhalb Jahren sein, sodass ab August 2019 die ersten Mädchen und Jungen dort lernen können.

Eingeschult werden die fünften Klassen aber bereits ab dem Schuljahr 2018/19. Geplant ist, bis zu drei Klassen übergangsweise an der Schule im Freitaler Ortsteil Kleinnaundorf unterzubringen. Darauf haben sich die Bürgermeister beider Kommunen verständigt. Die Anmeldungen dafür starten in Kürze. Alle Informationen dazu seien über die Wilsdruffer Grundschulen erhältlich, heißt es aus dem Rathaus. (SZ/hey)

