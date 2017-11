Bodenloses Tanzvergnügen

Das Loch im Fußboden der Disco. © Feuerwehr Teneriffa

Adeje. In einer Diskothek auf der Kanareninsel Teneriffa ist in der Nacht zum Sonntag der Fußboden eingebrochen. Zahlreiche tanzende Gäste des Nachtclubs in Adeje im Süden Teneriffas stürzten in den Keller, 40 wurden dabei verletzt, wie spanische Medien am Montag berichteten.

Darunter seien auch mehrere Ausländer aus Frankreich, Rumänien, Belgien und Großbritannien. Die Feuerwehr hatte zunächst von 22 Verletzten gesprochen. Warum der Boden auf etwa vier Meter Länge plötzlich nachgab, war am Montag noch unklar. Die Region ist auch bei Touristen beliebt. (dpa)

