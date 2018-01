Bockwurst aus der Schülerfirma Die Oberschule am Holländer hat sich vorgestellt. Dort geht es in manchen Bereichen erstaunlich praktisch zu.

Lucas (von links), Benedikt, Lotte und Pascal, Schüler der 8. Klasse, haben die Gäste beim Tag der offenen Tür mit bewirtet. Sie arbeiten in der Schülerfirma der Oberschule Am Holländer. © Dietmar Thomas

Döbeln. Lotte. Schülerin der 8. Klasse. stellt Teller mit Bockwurst und Wiener auf den Tresen. „10 Cent zurück“, meint Lucas, der an der Kasse steht. „Der Kaffee kommt gleich.“ Die Achtklässler, die in dem Kiosk in der Mensa der Oberschule am Holländer wuseln, sind „Angestellte“ einer Schülerfirma. Das ist Unterricht am ganz praktischen Beispiel. „Die Schüler lernen den Umgang mit Geld und wie man ein Geschäft führt“, sagte Lehrer Michael Stöber. Für den Neigungskurs müssen sich die Schüler bewerben. Sie werden eingestellt und können auch entlassen werden. Es gibt Entlohnung – 50 Cent pro Einsatz. An drei Tagen in der Woche hat der Kiosk in der Frühstückpause geöffnet. „Wir verkaufen vor allem Sandwiches und Cheeseburger“, sagte Stöber.

Am Freitagnachmittag hatte sich die Oberschule am Holländer seinen künftigen Fünftklässlern und allen Interessieren bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Die Gäste konnten sich über den Unterricht und die 17 Ganztagsangebote, sprich Arbeitsgemeinschaften, informieren. Gleich am Eingang wurde auf eine Besonderheit der Schule hingewiesen – das Produktive Lernen, „Der andere Weg zum Ziel“. Wobei das Ziel der Hauptschulabschluss und der Weg die praktische Arbeit in Betrieben und der Unterricht in der Oberschule ist. Christian Kremer besucht die 9. Klasse im „Produktiven Lernen“. „Fünf Tage in der Woche in der Schule sitzen, ist für mich schwierig. Wenn ich nur zweimal Unterricht habe, kann ich mich besser konzentrieren.“ Die anderen drei Tage arbeitet er praktisch im Bauhof der Stadt Roßwein. Er würde gern Industriemechaniker werden, erzählt der 17-Jährige, weiß aber noch nicht, ob er die Prüfung besteht.

Etwa 50 Prozent der Schüler schaffen den Hauptschulabschluss, erzählte Elisabeth Lange, Lehrerin beim „Produktiven Lernen“. „Mal sind es mehr, mal weniger.“ Die Oberschule Am Holländer ist die einzige Bildungseinrichtung der Gegend, die diesen Weg zum Schulabschluss anbietet. Die Schüler, die sich für die Aufnahme ins „Produktive Lernen“ bewerben müssen, kommen auch aus entfernteren Städten wie Freiberg, Riesa, Oschatz oder sogar Leipzig nach Döbeln. Die Chancen auf eine Lehrstelle sind nicht schlecht. „Wir haben in der 9. Klasse drei Schüler, die ihre Ausbildungsstelle in ihren Praktikumsbetrieben schon sicher haben“, sagte Lehrerin Silke Schindler.

