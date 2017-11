Bobsportler treffen sich zum Europa-Cup Am Sonnabend sind die Viererbobs der Herren im Eiskanal zu erleben.

Die Altenberger Bobbahn zählt zu den anspruchsvollsten Kunsteisbahnen der Welt. © Symbolfoto: Egbert Kamprath

Während die Weltklasse im Bobsport ihre Welt-Cups in Übersee austrägt, treffen sich die Sportler der zweiten Reihe zu Wettkämpfen an der Altenberger Bobbahn. Bereits am Montag starteten hier die ersten Trainingsläufe. In den nächsten Tagen finden nun die Wettbewerbe im Europa-Cup statt, informiert Claudia Reuter von der Wintersport Altenberg GmbH.

Am Donnerstag, 23. November, wird der erste Wettbewerb im Herren-Zweierbob ausgetragen, am Freitag steht der zweite Wettbewerb an. Am Freitag findet der Wettbewerb der Damen-Zweierbobs statt. Am Sonnabend sind dann die Viererbobs der Herren im Eiskanal zu erleben. Alle Wettbewerbe beginnen um 9 Uhr und enden gegen 12 Uhr bzw. 12.30 Uhr. Der Eintritt zu den Europa-Cup-Rennläufen kostet jeweils fünf Euro, ermäßigt drei Euro.

Die Altenberger Bobbahn zählt zu den anspruchsvollsten Kunsteisbahnen der Welt. Sie wurde 1987 eröffnet. (SZ/mb)

