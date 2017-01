Bobpilot Francesco Friedrich siegt mit Bahnrekord Bahnrekord im Zweier und Bronze im Vierer: Pirnas Bobpilot Francesco Friedrich liefert sensationellen Showdown im Altenberger Eiskanal.

Bobfahrer Francesco Friedrich (r.) und sein Anschieber Martin Grothkopp freuen sich nach ihrem Sieg beim Zweierbob-Weltcup 2017 in Altenberg. © Daniel Förster

Der 26-jährige Bobfahrer Francesco Friedrich aus Pirna und sein Anschieber Martin Grothkopp aus Dresden siegen beim Zweierbob-Weltcup 2017 in Altenberg und stellen zudem neuen Bahnrekord auf. Der Pilot aus Pirna fuhr auf dem Eiskanal im Altenberger Kohlgrund einen souveränen Sieg im Zweier ein. Mit einem Bahnrekord und 0,64 Sekunden Vorsprung gewann der dreifache Zweierbob-Weltmeister souverän auf seiner Heimbahn in Altenberg. Mit 54,48 Sekunden unterbot der für den Bob Skeleton Club (BSC) Sachsen Oberbärenburg startende Friedrich im ersten Durchgang den Bahnrekord (54,64) von 2006. Den Startrekord von 5,12 Sekunden aus dem Jahr 2003 verpasste Friedrich nur knapp um drei Hundertstel.

In der Königsdisziplin Viererbob wurde das Bobteam Friedrich am Sonntag Dritter. Im Großen Gefährt verbuchte das dritte deutsche Team von Johannes Lochner (26) den ersten Weltcupsieg seiner noch jungen Karriere. Der für den BC Stuttgart startende Berchtesgadener hatte nach einer Startbestzeit 0,41 Sekunden Vorsprung vor dem Russen Alexander Kasjanow, der Zweiter wurde.

Friedrichs Oberbärenburger Vereinskollege Nico Walther (26), der am Sonnabend im kleinen Schlitten mit dem viermaligen Olympiasieger Kevin Kuske auf Rang sechs landete, musste sich sichtlich enttäuscht auch in der Königsdisziplin mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Beim dritten Weltcup-Rennen in diesem Winter war erstmals wieder die komplette Weltelite am Start. (df)

