Bobbahn früher als erwartet vereist In Altenberg hat die 30. Eiszeit begonnen. Zum Auftakt gibt es ein besonderes Angebot für Gäste.

Auf der Bobbahn in Altenberg hat die 30. Eiszeit begonnen. © Archivbild: Egbert Kamprath

Altenberg. Auf der Bobbahn in Altenberg hat laut den Betreibern von der Wintersport Altenberg GmbH (WiA) nun die mittlerweile 30. Eiszeit begonnen. Im Jahre 1986 wurde der Eiskanal erstmals zur Nutzung an den Sport übergeben. Eismeister Ralf Mende war damals und heute dabei. Er und sein kleines Team schaffen die Voraussetzungen, dass Kufensportler trainieren können.

In drei Nacht- und vier Tagschichten wird der auf minus zehn Grad abgekühlte Beton auf der Bahn mit Wasser besprüht. Dabei gefriert das Wasser Schicht um Schicht, bis es eine Dicke von bis zu fünf Zentimetern hat. Im Anschluss wird das Profil der über 1 500 Meter langen Bahn glatt gehobelt. „Die Bedingungen, also das kühle Wetter und die Luftfeuchtigkeit kamen uns entgegen, sodass wir früher als erwartet mit dem Vereisen fertig geworden sind“, erklärt Bahnchef Matthias Benesch.

Deshalb können am Wochenende bereits die sächsischen Rodler zum Training ran – vor allem die Junioren vom RRC Altenberg absolvieren erste Einheiten auf Eis. Neben vielen Wettbewerben gibt es auch Gästebobfahrten und Ice-Tubing. Dies ist ein wichtiger Faktor für den Erhalt der Bahn. Die Spaßfahrten durch den Eiskanal machen zehn Prozent der Nutzung aus.

Da die Bobbahn nun früher vereist ist, als gedacht, gibt es an diesem Freitag bereits das erste Ice-Tubing der Saison. Auf Reifen und in Schutzmontur kann man dazu zwischen 14 und 15.30 Uhr einen Teilbereich der Bahn hinunterdüsen. Der Start ist am Auslaufende, direkt neben dem Kreisel (Kurve 10). Mitfahren dürfen Kinder ab zehn Jahre – in Begleitung eines Erwachsenen. Der eisige Spaß im Kohlgrund kostet zehn Euro pro Person und Fahrt. (SZ/skl)

zur Startseite