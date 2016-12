Bilder des Jahres 2016 Bob, der Kater vom Dach Ein tierisches Schicksal hielt die Großenhainer im August in Atem: Ein rotblonder Kater hatte sich auf das Dach einer alten Villa verirrt.

Neun Tage lang musste Kater Bob auf dem Dach der maroden Fuchsbau-Villa ausharren, bis er in einer spektakulären Aktion gerettet werden konnte. Nach wie vor ist er sehr scheu.

Ohne etwas zu Fressen, ohne etwas zu Trinken: Über die Grenzen des Freistaates hinaus bekannt wurde jene Fellnase, der zuvor neun Tage auf dem Dach der maroden Villa – im Volksmund Fuchsbau genannt – gehockt hatte. Wahrscheinlich durch das baufällige Gebäude ins Dachgeschoss gelangt, fand er völlig geschwächt nicht mehr den Weg nach unten. Nach zwei vergeblichen Versuchen der städtischen Feuerwehr, den hilflosen Vierbeiner aus seiner Lage zu befreien, hatte sich der Tierschutzverein Großenhain eingeschaltet. Der Vorsitzende Armin Krake wandte sich mit einem eindringlichen Appell über die Facebook-Seite der Sächsischen Zeitung an die Öffentlichkeit.

Was innerhalb weniger Minuten danach geschah, werden die Tierschützer so schnell nicht vergessen: Ununterbrochen klingelte bei Armin Krake das Telefon. Es gingen Hilfsangebote von städtischen Unternehmen ein, die ihre Technik sofort kostenlos zur Verfügung stellen wollten. Firmen und Privatpersonen aus Dresden, Meißen und den angrenzenden Orten boten spontan ihre Unterstützung an. Letztlich zur Tat schritt – weil über einen Hubsteiger verfügbar, dessen Korb auf 18 Meter Höhe ausfahrbar ist – Stefan Taugnitz vom Elektrozentrum Großenhain (EZG). Nach mehreren Stunden schnappte schließlich die von ihm installierte Lebendfalle zu. Der Kater wurde endlich vom Dach geholt.

Mittlerweile lebt das Tier, welches inzwischen Bob genannt wird, in der liebevollen Obhut der Pfötchenhilfe Priestewitz. Während er mit seinen Artgenossen gut auskäme, so Manja Baumgartner von der Pfötchenhilfe, ziehe er sich beim Eintreffen von Zweibeinern sofort zurück.

