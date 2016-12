Bob allein zu Haus Erstmals fahren die Deutschen zweigleisig – und offiziell mit Schlitten aus Österreich. Das ist nicht das einzige Novum.

So sieht er aus, der Zweier-Prototyp aus dem Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, kurz FES. Sein Besitzer, Zweier-Weltmeister Francesco Friedrich, ist derzeit in Kanada unterwegs und testet dort den Schlitten der Konkurrenz. © robert michael

Die Reisedaten sagt er so nebenbei. Für zehn Tage Nordamerika, meint Francesco Friedrich, müsse er nicht so viele Sachen einpacken. Dabei ist das, was der Pirnaer damit verrät, mindestens eine große Überraschung. Die deutschen Bobfahrer verzichten freiwillig auf den Weltcup – das hat es in dieser Form noch nie gegeben.

Nach dem Auftakt im Zweier an diesem Freitag (nach Redaktionsschluss) und mit dem Vierer am Samstag im kanadischen Whistler tritt das Team gleich wieder die Heimreise an, statt wie üblich danach den zweiten Übersee-Weltcup in Lake Placid zu bestreiten. Weil dieser aber – und das ist anders als in den Vorjahren – erst am dritten Dezemberwochenende stattfindet, fahren die Deutschen währenddessen auf den heimischen Bahnen. „Zwei Wochen ohne richtiges Athletiktraining und mit wenig Abfahrten auf der Bahn bringen uns nicht weiter. Da testen wir lieber in Winterberg und Königssee unser Material“, erklärt der Neu-Bundestrainer René Spies.

Spätestens seit dem nicht nur medaillenlosen, sondern insgesamt auch desolaten Abschneiden bei Olympia 2014 in Sotschi weiß der Ex-Pilot: In der Bilanz zählen nur die Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Entsprechend sind die Planungen inzwischen ausgerichtet – und der vorolympische Winter nicht mehr als ein Dauertest auf der Suche nach dem potenziellen Siegerschlitten.

Dass hinter der ungewöhnlichen Entscheidung des Weltcup-Verzichts auch andere Gründe stecken, verhehlt Spies nicht. So ein Übersee-Trip mit gut drei Dutzend Sportlern und Betreuern samt Material kostet nämlich – neben Zeit auch Geld. Von beidem hat der deutsche Bob- und Rennschlittenverband (BSD) offensichtlich nicht mehr genug, was ebenfalls mit den aufwendigen Materialtests zu tun hat. Denn die wichtigste Lehre von Sotschi 2014 sowie der zurückliegenden Saison ist, dass die Schlitten zuletzt international nicht mehr konkurrenzfähig waren – und sich dieser Mangel mit schnellen Startzeiten und fahrerischer Klasse nur noch sehr selten kompensieren lässt.

Also hat der BSD für ein weiteres Novum gesorgt und fährt jetzt zweigleisig. Neben den zuletzt fast ebenso oft kritisierten wie gelobten Bobs des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten in Berlin, kurz FES, sind im Sommer ganz offiziell vier österreichische Schlitten, sogenannte Wallner-Bobs, angeschafft worden. Geräte sind das, die auf der Mehrzahl der Weltcup-Bahnen immer gut unterwegs waren und aus dem Ein-Mann-Unternehmen Hannes Wallner stammen. Im kleinen Volders nahe Innsbruck baut der gelernte Maschinenbauer und frühere Pilot „mit mäßigem Erfolg“ (O-Ton) seit Jahren selbst – und das mit erstaunlichem Erfolg. Der Russe Alexander Subkow fuhr in Sotschi mit Wallners Schlitten zu zwei ungefährdeten Olympiasiegen – und die Deutschen abgeschlagen hinterher.

Konkurrenzkampf für Olympia

Das soll sich jetzt ändern. Spies hat den Konkurrenzkampf der Anbieter durchgesetzt. Bis Ende der Saison werden im Training, aber auch im Weltcup sowohl die FES- als auch die Wallner-Bobs getestet, um dann mit dem besten Gerät ins Olympiajahr zu gehen. So fährt der gebürtige Altenberger Nico Walther in Whistler beispielsweise in beiden Disziplinen mit dem FES-Material, Zweier-Weltmeister Friedrich sowie Johannes Lochner dagegen Wallner-Schlitten. „Es geht darum, die Geräte direkt miteinander zu vergleichen. Das wird uns mit Sicherheit die eine oder andere Platzierung kosten. Aber alles muss dem großen Ziel Olympia untergeordnet werden“, fordert Spies.

Und eine weitere Konsequenz ist eben der Verzicht auf den zweiten Weltcup in Lake Placid. „Durch den Kauf der Wallner-Schlitten mussten wir finanziell schauen, wie wir es kompensieren“, sagt Spies. Der neue Zweier kostet immerhin eine mittlere fünfstellige Summe und Wallners Vierer, den sich die Piloten privat angeschafft haben, unter Umständen über 100 000 Euro. Was tut man nicht alles für Erfolg...

„Am Ende der Saison steht die WM in Sotschi an, da wollen wir natürlich um die Medaillen kämpfen. Doch für alle ist klar, dass wir am Ergebnis bei Olympia gemessen werden“, sagt Spies, und er betont, dass auch die Piloten diese Entscheidung mittragen. „Diese Tests sind zuletzt kein Zuckerschlecken, aber in diesem Winter wollen wir beim Material richtig vorankommen“, erklärt Friedrich.

Auf die Reise komplett zu verzichten, kam jedoch nicht infrage. Schließlich findet in Whistler 2019 die Weltmeisterschaft statt, und junge Piloten wie Lochner sowie die Oberbärenburgerin Stephanie Schneider müssen die Bahn noch kennenlernen. Zehn Tage Nordamerika, meinen die Deutschen, sind dafür ein guter Kompromiss.

