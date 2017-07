BMW widersteht in Weißwasser Autodieben Kriminelle hinterlassen einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Autodiebe haben in der Nacht zum Donnerstag vergeblich versucht, einen auf der Boxberger Straße in Weißwasser abgestellten BMW zu stehlen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Den Kriminellen gelang es nicht, das Auto zu öffnen. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro. (szo)

