BMW und Werkzeug geklaut Unbekannte Täter haben in Riesa einen BMW gestohlen. In Gröditz drangen Einbrecher gewaltsam in eine Firma ein und ließen Werkzeug mitgehen.

© Symbolfoto: dpa

In Riesa haben Diebe zwischen vergangenem Freitagmorgen, 8 Uhr, und 20 Uhr am Abend einen schwarzen BMW X5 entwendet. Wie die zuständige Polizeidirektion mitteilt, stahlen die Täter den an der Friedrich-Engels-Straße abgestellten Pkw, obwohl dieser verschlossen war. Der Zeitwert des sechs Jahre alten Fahrzeugs wird mit ungefähr 33000 Euro angegeben.

Im Gröditzer Ortsteil Nauwalde hat sich zwischen vergangenem Freitagabend und Sonnabend, 9.15 Uhr, ein Einbruch ereignet. Laut Polizei drangen bisher unbekannte Täter durch eine Nebentür auf das Gelände einer Firma Am Anger ein, indem sie die Tür gewaltsam öffneten. Aus einem Lager ließen sie diverses Elektrowerkzeug und Messgeräte im Wert von etwa 3000 Euro mitgehen. Die Polizei spricht zudem von einem entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. (szo)

